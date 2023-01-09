Главные события воскресенья в европейском футболе.

Испания: спасатель Араухо

«Барселона» последних лет превратилась в генератор как минимум неоднозначных новостей. Так, в последние дни обсуждали будущее Бускетса, который вроде бы нужен Хави, но его годовая зарплата в 20 миллионов евро создает клубу проблемы. Да и странно держать в команде ветерана, если главный тренер сейчас делает ставку на Френки де Йонга.

Но нового полузащитника «Барса» ищет, причем единства в этом вопросе нет. Так, Жоан Лапорта настаивает на покупке Рубена Невеша, включив в сделку с «Вулверхэмптоном» не прижившегося в испанском чемпионате Кессье, тогда как Хави хотел бы получить Субименди из «Реал Сосьедад». Идут разговоры и о Жоржинью и Канте с прицелом на летний трансферный рынок. В общем, близкие к клубу инсайдеры не дают скучать, а президент снова говорит о европейской Суперлиге, запуска которой Лапорта ожидает в 2025 году.

Босс сине-гранатовых убежден, что это решит все проблемы. Только деньги сами по себе в футбол не играют, и после паузы на мировое первенство у «Барсы» все сложно. Сначала — ничья в домашнем дерби с «Эспаньолом». Потом — добытая в овертайме кубковая победа над аутсайдером третьего дивизиона «Интерсити» (4:3). На этом фоне «Атлетико» выгодно отличился уверенными выигрышами с сухим счетом.

Но началась игра, и выяснилось, что «Барса» хороша и без Левандовски, а перестроенная после неудачных матчей легкая группа атаки способна закружить голову любому сопернику. Как в случае с голом, когда классный проход Педри по центру продолжился передачей проводившего 50-й матч в ла лиге Гави и завершился ударом Дембеле под дальнюю штангу.

Никакого фола на Рейнилдо по мнению судей там не было, и протесты «матрасников» ни к чему не привели. Скорее хозяевам стоило сетовать на отсутствие реализации, хотя по моментам они ни в чем не уступали каталонцам. Но то не хватало точности после выигранных верховых единоборств, то, как в случае с ударом Гризманна, выручал Тер Штеген.

Апогей невезения «Атлетико» — эпизод с участием розоволосого француза на третьей добавленной минуте, когда Тер Штеген был уже бессилен, однако мяч на ленточке непостижимым образом остановил находившийся к сопернику спиной Араухо. Все-таки не просто так «Барса» считается самым неудобным соперником для Диего Симеоне, а нынешнее поражение — тринадцатое в 22 матчах. И где, как не на «Ваньда Метрополитано» сине-гранатовые должны были снова оторваться от «Реала»?

«Реал Сосьедад» уверенно удерживает за собой третье место, а Давид Сильва сам себя поздравил. Открыв счет, 37-летний ветеран отличился в свой день рождения, став автором самого возрастного гола среди именинников в ла лиге, начиная с сезона-1998/99. «Альмерия» для Сильвы явно удобный соперник, так как в последних четырех играх с ней полузащитник записал на свой счет два мяча и три результативных передачи. А в текущем сезоне лучшим ассистентом является Микель Мерино. Став соавтором гола Серлота, хавбек заработал уже седьмой балл в пятнадцати матчах.

Продолжающий претендовать на место в лигочемпионской четверке «Бетис» накануне пропустил на пятое место «Вильярреал», но в итоге обошел в таблице и «подводников», и еще не сыгравший на тот момент «Атлетико». Зелено-белым помог быстрый и весьма курьезный автогол Балиу, который ни в чем не виноват. Просто при подаче углового мяч попал в защитника «Райо» после ошибки на выходе голкипера Димитриевски.

Однако судьба вернула хозяевам должок после того, как уже вратарь «Бетиса» Руй Силва не зафиксировал мяч после атаки с дальней дистанции. Далее ключевыми моментами игры стали классный гол Луиза Энрике и не засчитанное взятие ворот гостей, так как приглашенный к монитору арбитр принял решение зафиксировать офсайд в начальной стадии розыгрыша стандарта.

Италия: самый безумный тур

У «Торино» был реальный шанс после нового года приблизиться к еврокубковой зоне, однако гранатовые в играх с безнадежной «Вероной» и «Салернитаной» не досчитались четырех очков. При этом отметившийся в первом матче года забитым мячом Миранчук в воскресенье начал игру на скамейке запасных. На поле наш легионер появился на 63-й минуте и отметился опасным ударом из штрафной, который с большим трудом остановил голкипер. Еще ближе к успеху был отметившийся попаданием в штангу капитан туринцев Родригес. А преимущества в счете «Торино» лишил забивший с дальней дистанции экс-полузащитник «Краснодара» Вилена.

«Лацио», оступившись туром ранее в Лечче и лишившись из-за расистских выходок своих болельщиков поддержки закрытых фанатских секторов, упустил шанс приблизиться к замыкающему четверку «Интеру» на дистанцию одного очка. Хотя настрой «орлов» материализовался в гол, когда секундомер отсчитал от стартового свистка 1 минуту и 19 секунд.

Некоторые источники поначалу записали взятие ворот как автогол форварда «Эмполи» Капуто, но потом скорректировали авторство на Фелипе Андерсона. Благодаря данному решению полузащитник «Лацио» Луис Альберто записал на свой счет 50-й результативный пас в серии А. Когда же в начале второго тайма на грани офсайда здорово открылся удвоивший счет Дзакканьи, исход матча вроде бы не вызывал сомнений.

Однако команда Маурицио Сарри перещеголяла «Интер» в плане расточительности, упустив перевес в два мяча в последние десять минут, чего не случалось с 1949 года. Хотя, не останови штанга дальний удар Милинкович-Савича, все могло закончиться иначе. А так перелом начался с провала в обороне, обернувшегося выпадом «2 в 1» и выводом на ворота Капуто. А потом подбор после розыгрыша углового увенчался попаданием Марина в верхний угол.

«Наполи» подтвердил статус лидера, выиграв без видимых проблем. Да, в дебюте Политано не реализовал пенальти, но неудержим был Осимхен. Нигериец с интервалом в несколько минут открыл счет, а потом заработал для своей команды численное преимущество, заставив Ринкона грубо сфолить у края штрафной. Что касается Кварацхелии, то он остался без результативных баллов, не использовав выход один на один. А второй в матче 11-метровый неаполитанцы заработали уже после замены отыгравшего 63 минуты Хвичи.

Нынешний тур, определенно, самый безумный в этом чемпионате Италии. Камбэки «Монцы» и «Эмполи» — это гимн героизму тех, кто изначально выступал в роли жертвы, а центральный матч дня на «Сан-Сиро» — логичное завершение коллективного сумасшествия. Порадовались такому исходу «Наполи», оставшийся на втором месте «Ювентус» и, естественно, Жозе Моуринью, продолжавший отбывать двухматчевую дисквалификацию еще за ноябрьские прегрешения.

Со скамейки португалец, конечно, мог дать команде чуть больше эмоций, только вся работа сделана на тренировках, а стандарты «Ромы» — ее фирменный знак. Именно они помогли спасти почти проигранную встречу, где все, казалось, шло по прошлогоднему чемпионскому сценарию Стефано Пиоли. Сначала «Милан» забил после углового, когда Калулу эффектно нырнул на подачу Тонали, а потом быструю контратаку довели до ума Рафаэл Леау и Побега. Однако гол Ибаньеса и добивание Абрахама в компенсированное время перевернули все с ног на голову.

Турция: сенегальский хет-трик против команды Пирло

Магомед Оздоев — самый успешный российский легионер этих выходных. В «Фатих Карагюмрюк» полузащитник с начала сезона пользуется абсолютным доверием Андреа Пирло и стабильно выходит в стартовом составе, а в последнее время в нем проявился бомбардирский талант. В канун нового года Оздоев открыл счет голам в Турции, положив начало разгрому действующего чемпиона «Трабзонспора» (4:1).

В воскресенье Магомед снова отличился на первых минутах, забив второй мяч в трех последних турах. Правда, победная серия «Фатих Карагюмрюк» прервалась из-за вдохновения, которое снизошло на форварда Диуфа. Оформивший хет-трик сенегалец помог «Коньяспору» отыграть отставание в два мяча, а когда хозяева вновь вырвались вперед, окончательно установил равновесие на пятой добавленной минуте.

Статистика дня

1-й раз за десять лет «Аякс» не может выиграть в четырех подряд турах голландского чемпионата (=3-1).

1-й раз в истории турецких чемпионатов «Фенербахче» за первый круг не забил ни в одном из трех дерби, сыграв вничью с «Бешикташем» (0:0), и уступив «Трабзонспору» (0:2) и «Галатасараю» (0:3). А отсутствие побед в таких играх у главного тренера «канареек» Жорже Жезуша — повторение результата Йоахима Лева в сезоне-1998/99.

2-м после экс-офрварда «Милана» Джорджа Веа африканцем, на протяжении трех сезонов забивающим в серии А более десяти мячей, стал нападающий «Наполи» Осимхен.

5 поражений в первых 15 турах — один из худших отрезков в истории «Спортинга». Хуже было только в чемпионате Португалии-1966/67 (6 проигрышей).

8 команд АПЛ выбыли в третьем раунде Кубка Англии. Это худший результат представителей элиты с розыгрыша-2007/08, когда с дистанции сошли 9 клубов.

37 голевых передач сделал за «Севилью» полузащитник Ракитич. Это второй результат андалусийцев в этом веке, равный показателям Дани Алвеса. А лидирует с гигантским отрывом ассистировавший партнерам 80 раз Хесус Навас.

49 лет «Астон Вилла» не проигрывала в Кубке Англии представителям четвертого дивизиона.

200 результативных баллов заработал за английские клубы полузащитник Махрез. 48 голов и 39 передач пришлись на «Лестер», а в «Манчестер Сити» у алжирца 71+45.