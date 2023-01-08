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Сегодня, 23:00

Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии

Отдел фото «СЭ»
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес.
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Очень, очень роскошно и дорого — как и подобает одному из лучших футболистов мира.

Перейдя в «Аль-Наср», Криштиану Роналду получил сумасшедший для 37-летнего футболиста контракт на сумму около 200 миллионов евро в год. Кроме этого, клуб взял на себя обязательства оплачивать и дополнительные расходы звездного португальца и его семьи. Например, роскошный особняк и частный самолет.

Презентация Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото AFP
Презентация Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
Фото AFP

Пока Роналду решил поселиться в отеле. Логично предположить, что саудиты покроют расходы именно на эти апартаменты. Что же они собой представляют?

С небоскреба открывается красивый вид на ночной город. Фото Getty Images
С небоскреба открывается красивый вид на ночной город.
Фото Getty Images

Криштиану будет жить в двухэтажном «королевском» варианте апартаментов в отеле Kingdom Center Tower — небоскребе, расположенном в центре Эль-Рияда. Башня является одним из самых высоких зданий в стране и насчитывает 99 этажей. Внутри есть все: восточное крыло занимают торговые центры на две сотни магазинов, в западном — всевозможные зоны для развлечений и отдыха. Магазины, спортивные комплексы, бассейны, деловая зона. А изюминкой является 65-метровый небесный мост, расположенный на вершине башни.

Мост на вершине. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Туда Роналду и его невеста Джорджина смогут подняться ради эксклюзивного ужина, а жить они будут в самых роскошных номерах, которые может предоставить отель. Речь о двухэтажном королевском люксе. Его точная цена держится в секрете, но вариант чуть поскромнее обойдется примерно в 4 тысячи евро за ночь.

Королевский люкс Криштиану Роналду. Фото fourseasons.com
fourseasons.com
Королевский люкс Криштиану Роналду. Фото fourseasons.com
fourseasons.com

Всего они насчитывают 17 комнат для любого времяпрепровождения. Гостиные, ванные комнаты, рабочие кабинеты, спортивный зал, домашний кинотеатр, спальни.

Королевский люкс Криштиану Роналду. Фото fourseasons.com
fourseasons.com
Королевский люкс Криштиану Роналду. Фото fourseasons.com
fourseasons.com

По слухам, это обойдется более чем в 280 тысяч евро в месяц.

Королевский люкс Криштиану Роналду. Фото fourseasons.com
fourseasons.com
Королевский люкс Криштиану Роналду. Фото fourseasons.com
fourseasons.com

Персоналу отеля рекомендовали не донимать звезду, однако было замечено, что Криштиану радушно настроен к окружающим и не отказывает в автографах или общении с детьми.

Криштиану Роналду
фото
ФК Аль-Наср
Джорджина Родригес
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