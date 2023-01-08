Роналду в «Аль-Насре»: 17 комнат и 280 тысяч евро в месяц. Как живет португалец в Саудовской Аравии

Очень, очень роскошно и дорого — как и подобает одному из лучших футболистов мира.

Перейдя в «Аль-Наср», Криштиану Роналду получил сумасшедший для 37-летнего футболиста контракт на сумму около 200 миллионов евро в год. Кроме этого, клуб взял на себя обязательства оплачивать и дополнительные расходы звездного португальца и его семьи. Например, роскошный особняк и частный самолет.

Презентация Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Фото AFP

Пока Роналду решил поселиться в отеле. Логично предположить, что саудиты покроют расходы именно на эти апартаменты. Что же они собой представляют?

С небоскреба открывается красивый вид на ночной город. Фото Getty Images

Криштиану будет жить в двухэтажном «королевском» варианте апартаментов в отеле Kingdom Center Tower — небоскребе, расположенном в центре Эль-Рияда. Башня является одним из самых высоких зданий в стране и насчитывает 99 этажей. Внутри есть все: восточное крыло занимают торговые центры на две сотни магазинов, в западном — всевозможные зоны для развлечений и отдыха. Магазины, спортивные комплексы, бассейны, деловая зона. А изюминкой является 65-метровый небесный мост, расположенный на вершине башни.

Фото Getty Images

Туда Роналду и его невеста Джорджина смогут подняться ради эксклюзивного ужина, а жить они будут в самых роскошных номерах, которые может предоставить отель. Речь о двухэтажном королевском люксе. Его точная цена держится в секрете, но вариант чуть поскромнее обойдется примерно в 4 тысячи евро за ночь.

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Всего они насчитывают 17 комнат для любого времяпрепровождения. Гостиные, ванные комнаты, рабочие кабинеты, спортивный зал, домашний кинотеатр, спальни.

fourseasons.com

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По слухам, это обойдется более чем в 280 тысяч евро в месяц.

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Персоналу отеля рекомендовали не донимать звезду, однако было замечено, что Криштиану радушно настроен к окружающим и не отказывает в автографах или общении с детьми.