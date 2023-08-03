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Сегодня, 12:30

«Черчесов сказал, что забью два гола в финале. Я не поверил, но так и случилось». Интервью форварда из MLS, игравшего в «Ференцвароше»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов и Франк Боли
Станислав Черчесов и Франк Боли.
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Франк Боли из «Портленд Тимберс» — о работе с российским тренером.

За полтора года работы в «Ференцвароше» Станислав Черчесов выиграл два чемпионата страны и Кубок Венгрии. Главным героем кубкового турнира-2021/22 в составе «фради» стал ивуарийский форвард Франк Боли, сделавший по дублю в полуфинале и финале турнира. Сейчас 29-летний нападающий выступает за клуб МLS «Портленд Тимберс».

В интервью «СЭ» Боли рассказал о деталях работы с российским тренером и его штабом в Будапеште.

— Считаю, что Черчесов — классный тренер, — говорит Боли. — Я очень ценю его как человека. Как только узнал, что его уволили из «Ференцвароша», сразу написал слова поддержки.

У меня к Черчесову особое отношение. Когда он пришел в команду, я не работал с основным составом из-за определенных разногласий с клубом. Тренер не знал меня, но что-то для себя понял и настоял на моем возвращении в основной состав. А еще сказал мне за четыре месяца до финала Кубка Венгрии, что я выйду в этом матче и забью два гола. Вначале не поверил, но именно так и случилось! А до этого мне удалось сделать дубль еще и в полуфинале. Так что та победа для меня лично ценна вдвойне.

Станислав Черчесов на тренировке «Ференцвароша»
Станислав Черчесов на тренировке «Ференцвароша».
Фото Global Look Press

— Когда вы получили травму и пришлось лечь в больницу, ощущали поддержку тренерского штаба?

— Да, и это тоже не забуду. Черчесов и его ассистенты по-человечески общались с командой, вникали в наши проблемы. Мне всегда нравится, когда человек, разговаривая с тобой, смотрит прямо в глаза, а не куда-то в сторону. Черчесов как раз такой.

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У него не было любимчиков, а на поле выходили те, кто лучше готов в конкретный момент. Наш главный тренер умел быть жестким и мог отругать, но говорил в лицо, а не за глаза. Говорил объективные вещи. Мы не всегда всё понимали с ходу, но в итоге его слова часто оказывались пророческими, как в моем случае.

А когда я травмировался и оказался в госпитале, Черчесов выходил на связь по видео и пытался меня подбодрить. Благодарен ему и его ассистентам за то время, что мы вместе провели в «Ференцвароше».

Франк Боли
Фото Global Look Press

— Отставка Черчесова стала для вас большим сюрпризом?

— Да, конечно. Не думал, что его карьера в Будапеште завершится вот так. Случаются такие необъяснимые матчи, которые не приснятся тебе и в кошмарном сне («Ференцварош» проиграл «Клаксвику» с Фарерских островов в квалификации Лиги чемпионов. — Прим. «СЭ»). Видимо, это именно такой случай. Кстати, в самом начале работы Черчесова в «Ференцвароше» мы выдали одну провальную игру в чемпионате Венгрии, когда дома уступили с таким же счетом — 0:3. Нашим соперником в тот неудачный день оказался ПАКШ, который через несколько месяцев мы победили в финале Кубка Венгрии — и тоже со счетом 3:0.

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— Насколько эта неожиданная отставка может сказаться на дальнейшей тренерской карьере Черчесова?

— А разве бывают специалисты без отставок и поражений? Да, это очень неприятный эпизод, но Черчесов будет востребован и дальше. Если бы мне довелось с ним в будущем поработать в одной команде, был бы только рад!

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
0
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