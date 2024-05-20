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Сегодня, 21:57

ЦСКА на выезде разгромил «Пари НН» со счетом 6:2

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Пари НН» — ЦСКА.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА в гостях с крупным счетом обыграл «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ — 6:2.

Победу армейцам принесли голы Ивана Облякова (10-я минута), Тамерлана Мусаева (22-я), Саши Зделара (37-я), Виктора Давилы (56-я), Антона Заболотного (83-я) и Кирилла Глебова (90-я). Мусаев, Давила и Заболотный также отдали по одной голевой передаче. В активе Аббосбека Файзуллаева два результативных паса.

За нижегородцев отличились Дмитрий Стоцкий (48-я) и Хуан Боселли (77-я).

ЦСКА (45 очков) обошел «Ростов» (43) и поднялся на шестое место в РПЛ. «Пари НН» (29) идет 14-м в турнирной таблице.

В заключительном туре ЦСКА на своем поле примет «Урал», а «Пари НН» на выезде встретится с «Крыльями Советов». Все матчи 30-го тура пройдут в субботу, 25 мая.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
20 мая, 20:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
2:6
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
13
85
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