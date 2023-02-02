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Сегодня, 22:08

Бекхэм назвал Месси своим любимым футболистом

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Бывший игрок «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм заявил, что нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси является для него любимым футболистом.

«Я люблю Месси по многим причинам. Я люблю его, потому что он отличный отец, я люблю его, потому что у него замечательный характер. Но я думаю, что люблю его и по той причине, по которой его любят все: за его манеру играть со страстью, со свободой и за то, как он сыграл на чемпионате мира в Катаре. Победа в Кубке мира была для него невероятным моментом», — приводит слова Бекхэма ESPN.

Аргентинский нападающий был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.

На прошедшем турнире аргентинец забил семь голов. 35-летний Месси стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, дважды ставшим лучшим игроком турнира (2014, 2022).

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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Источник: Мбаппе станет новым капитан сборной Франции