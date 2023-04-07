Журналист Риоло: «Месси не оставил ни одного воспоминания — он ноль в «ПСЖ»

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло раскритиковал нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. По словам Риоло, аргентинец не оставил никаких воспоминаний во время игры в составе парижан.

«Если вы поклонник «ПСЖ», какие воспоминания оставил у вас Месси? Абсолютно ничего, это ноль. Что Лионель сделал для клуба? Забил несколько голов, на этом все. Он как призрак Каспер. До свидания, Месси, ты, конечно, один из лучших в мире, но пришло время прощаться», — сказал Риоло.

Ранее такого же мнения придерживался экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен.

35-летний форвард выступает за французскую команду с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентинца с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/23.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.