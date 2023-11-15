Французский журналист Момон назвал причины прогресса Головина в «Монако»

Журналист L'Equipe Антуан Момон рассказал, за счет чего полузащитник «Монако» Александр Головин прибавил в этом сезоне лиги 1.

«Существуют три причины, почему Головин сейчас настолько хорош. Во-первых, Александр находится в отличной форме. Он прибавил еще при предыдущем главном тренере Филиппе Клемане, а точнее, при Джеймсе Бунсе, который в предыдущем тренерском штабе отвечал за физическую подготовку игроков «Монако». Выносливость россиянина стала стабильной. Головин уже не такой травматичный, каким был после переезда во Францию. Более того, сейчас он может играть по 90 минут и не уставать. Уже один этот фактор дает существенную разницу», — цитирует Момона «Чемпионат».

Журналист вторым фактором назвал тренера клуба Адольфа Хюттера, который помогает раскрыть потенциал россиянина и позицию Головина.