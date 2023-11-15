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Франция

Сегодня, 03:04

Венгер объяснил, почему во Франции растет количество иностранных тренеров

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер обеспокоен увеличением количества иностранных тренеров в чемпионате Франции.

«Я думаю, что на данный момент эта тенденция неправильная, во Франции она слишком высока. То, что есть доля иностранных тренеров, это нормально, потому что они привносят новые идеи. Я сам работал тренером за границей. Но теперь, когда в Европе существует взаимность в признании тренерских дипломов, остановить эту тенденцию уже невозможно. Прежде всего хочу сказать, что все это связано не с качеством французских тренеров, а с личностью владельцев клубов», — цитирует L'Equipe Венгера.

В прошедшее межсезонье пять из шести клубов, сменивших тренеров, выбрали иностранного специалиста (Луис Энрике в «ПСЖ», Марселино в «Марселе», Ади Хюттер в «Монако», Франческо Фариоли в «Ницце» и Карлес Мартинес Новелл в «Тулузе»).

Футбол
Арсен Венгер
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