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Сегодня, 18:26

Гол Кузяева помог «Гавру» выйти в 4-й раунд Кубка Франции

Руслан Минаев
Далер Кузяев.
Фото Global Look Press
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«Гавр» дома обыграл «Кан» в матче 3-го раунда Кубка Франции — 2:1.

У хозяев голы забивали Антуан Джуджу (16-я минута) и Далер Кузяев (43-я минута).

Российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте. Для Кузяева гол стал 3-м в 18 матчах за французский клуб в этом сезоне.

«Гавр» вышел в 4-й раунд Кубка Франции.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 16:30. Stade Oceane (Гавр)
Гавр
2:1
Кан

«Ренн» победил в гостях «Генгам» со счетом 2:0. Дубль оформил Арно Калимуэндо.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 16:30. Stade du Roudourou (Генгам)
Генгам
0:2
Ренн

«Лион» на выезде разгромил «Понталье» — 3:0. Голы забивали Александр Ляказетт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Райан Шерки.

Франция. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 16:30. Stade Paul Robbe (Понтарлье)
Понтарлье
0:3
Лион

Соперники «Гавра», «Ренна» и «Лиона» в 4-м раунде Кубка Франции определятся после жеребьевки.

Далер Кузяев
ФК Гавр
ФК Генгам
ФК Кан
ФК Лион
ФК Ренн
0
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Кузяев забил за «Гавр» в кубковом матче против «Кан»