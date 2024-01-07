Гол Кузяева помог «Гавру» выйти в 4-й раунд Кубка Франции

Сегодня, 18:26
«Гавр» дома обыграл «Кан» в матче 3-го раунда Кубка Франции — 2:1.
У хозяев голы забивали Антуан Джуджу (16-я минута) и Далер Кузяев (43-я минута).
Российский хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте. Для Кузяева гол стал 3-м в 18 матчах за французский клуб в этом сезоне.
«Гавр» вышел в 4-й раунд Кубка Франции.
«Ренн» победил в гостях «Генгам» со счетом 2:0. Дубль оформил Арно Калимуэндо.
«Лион» на выезде разгромил «Понталье» — 3:0. Голы забивали Александр Ляказетт, Эйнсли Мэйтленд-Найлс и Райан Шерки.
Соперники «Гавра», «Ренна» и «Лиона» в 4-м раунде Кубка Франции определятся после жеребьевки.