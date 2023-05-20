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Гальтье — о продлении контракта с Маркиньосом: «Это хорошая новость для меня, «ПСЖ» и болельщиков»

Мария Гусева
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал продление контракта с защитником Маркиньосом.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Бразилец играет за «ПСЖ» с 2013 года.

«Это отличная новость. Маркиньос проводит здесь уже десятый сезон, — цитирует клубная пресс-служба Гальтье. - Он очень привязан к «ПСЖ», и это хорошая новость для меня, клуба и болельщиков. Он является одним из лучших в мире на своей позиции. Он демонстрирует, что «ПСЖ» остается конкурентоспособным в борьбе за трофеи».

В текущем сезоне 29-летний футболист сыграл за парижан 42 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
0
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