Первая гонка беспилотных машин превратилась в позор. Русский гонщик обыграл искусственный интеллект!

Даниил Квят за рулем трассы «Формулы-1» в необычных декорациях.

Учитывая, как приелась нынешняя «Формула-1» своими покатушками во главе с Ферстаппеном, от первой в истории гонки беспилотников в рамках Abu Dhabi Autonomous Racing League ожидалось чего-то необычного. Необычное получилось, но скорее смехотворно-кринжовое. Зато россиянин Даниил Квят не посрамил честь России и всего человечества.

Что такое А2RL?

В Лиге соревнуются восемь научных групп из разных стран от Италии и Германии до ОАЭ, задача которых была в обучении искусственного интеллекта вести болид серии SuperFormula на базе Dallara. После нескольких лет тестов и симуляций серия наконец объявила о своем выходе в публичное поле. И 27 апреля на трассе Абу-Даби должно было состояться два события.

Первое — гонка пустой машины без пилота (выглядит это страшновато) против болида под управлением российского пилота Даниила Квята. Квят шесть лет гонялся в «Формуле-1», занимал второе и третье места в «Гран-при», получил прозвище Торпеда за свой агрессивный и бесшабашный стиль и стал соавтором сотен мемов и видео под хардбасс.

На деле гонка состояла в том, что сначала на трассу выпустили ИИ, а через несколько кругов с отставанием выпустили россиянина. Тот без проблем догнал «соперника», сделал вид, что старается обогнать (таранить машину было совсем не с руки) и после короткой борьбы просто на прямой на разгоне вышел вперед. Затем несколько раз пропустил болид-конкурент — и снова обогнал. По скорости «искусственная» машина заметно уступала.

Автономной лига называется потому, что человек все же может вмешиваться в пилотирование болида в критических ситуациях. Но в целом она действует как ChatGPT: собирает информацию об оптимальных траекториях, ориентируется на GPS (отдельной заковыкой был отрезок в мини-тоннеле под отелем) и едет себе как может.

Ожидания превзошли реальность

Из плюсов стоит отметить крутую трансляцию всего события на YouTube с включениями и звездами. На трибунах автодрома «Яс Марина» собралось около 20 тысяч человек.

Но, честно говоря, их было жалко — и из-за потраченных денег, и из-за времени. В трансляции, конечно, красивые девушки-ведущие распалялись, при каком историческом дне мы присутствуем. Что ж, дно действительно получилось историческое. Нет, круто, что искусственный интеллект развивается, и теперь есть откуда отталкиваться. Было видно, что в серию действительно сложились, особенно в пиар. Можно сказать, из экрана ноутбука буквально сочились деньги — вот и интервью с шейхом о развитии технологий, вот виды Абу-Даби, да и призовой фонд какой-никакой был — 2,25 миллиона долларов. Даже Даниил после финиша прямо из болида, не снимая шлема, сказал в микрофон дежурные вежливые фразы «мы старались изо всех сил», хотя было видно невооруженным глазом, как он поддается.

Но финальная гонка с участием всего четырех автономных машин и протяженностью всего восемь кругов превратилась в посмешище.

Никто ничего не понял, но очень интересно

Процентов 80 из этих кругов проходили в режиме сейфти-кара, так как, судя по всему, инженеры не могли подобрать настройки к своим автомобилям в гоночном режиме. С другой стороны, непредсказуемости хватало. Едва разрешили гоняться, как через полкруга лидер, желтый автомобиль итальянцев развернуло на прямой. Следовавший за ним «соперник» тоже встал, но затем продолжил движение. В итоге гонку пришлось остановить и воспользоваться старым добрым эвакуатором. Эвакуатор, если что, был с человеком, иначе бы гонка не возобновилась никогда.

Вскоре после рестарта неожиданно встал посреди трассы новый лидер — и его объехала команда немецких ученых Tum. Дистанцию гонки сократили до шести кругов, о чем мы узнали уже после финиша — и даже комментаторы официальной трансляции не сразу поняли, что все кончено. Смеялись даже сотрудники команд.

Комментарии в чате к тому моменту уже было интереснее читать, чем смотреть гонку. Русских по понятным причинам было немало: «Мой пылесос ездит быстрее», «Позовите Маска и его «Теслы», «Я в детском саду интереснее машинками гонял», «кто балуется выключателем», «верните в кадр блондинку» и так далее.

Хотя на самом деле, больше смутили в этих гонках не остановки машин и нелепые реакции на повороты, а помпа, с которой подавалось событие. Развитие технологий — важнейшая вещь, наука и человеческий капитал — главное, что нужно любой стране в XXI веке. Поэтому очкарикам в боксах команд — почет и уважение за попытку. А вот тем, кто в несуразном перерыве продолжал говорить в интервью, какую «невероятную» гонку мы смотрим, и пытавшимся сохранить мину комментатором можно либо посмеяться в лицо, либо (что лучше) посочувствовать.

Лет через 5-7 все может измениться. Шахматные программы тоже сначала проигрывали Каспарову* - Deep Thought еще в 1988-1990 годах уступал и Гарри Кимовичу, и Анатолию Карпову в матчах (0:2 и 0:1 соответственно). В 1996-м счет уже у Deep Blue был 2:4 против 13-го чемпиона мира, а уже в 1997-м Deep Blue выиграл 3,5:2,5. В 2006-м Deep Fritz без особых проблем победил Владимира Крамника 4:2

Так что лиха беда начало. В конце концов, у таких гонок есть важное преимущество — безопасность. Но без людей смотреть их все же скучно.

* Физическое лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом, внесено Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.