Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков с постсоветского пространства

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Полузащитник «Монако» Александр Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии портала Transfermarkt.
Стоимость 27-летнего россиянина составляет 30 миллионов евро.
Лидирует в списке вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия (Грузия) — 80 миллионов евро. В тройке — украинцы Александр Зинченко («Арсенал») и Михаил Мудрик («Челси»), стоимость которых составляет 42 и 40 миллионов евро. Четвертое место занимает вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили — 30 миллионов евро.
Топ-10 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР:
1. Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи») — 80 миллионов евро
2. Александр Зинченко (Украина, «Арсенал») — 42 миллиона
3. Михаил Мудрик (Украина, «Челси») — 40 миллионов
4. Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») — 30 миллионов
5. Александр Головин (Россия, «Монако») — 30 миллионов
6. Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон») — 28 миллионов
7. Артем Довбик (Украина, «Жирона») — 28 миллионов
8. Илья Забарный (Украина, «Борнмут») — 25 миллионов
9. Анатолий Трубин (Украина, «Бенфика») — 25 миллионов
10. Виктор Цыганков (Украина, «Жирона») — 25 миллионов