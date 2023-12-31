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Сегодня, 13:59

Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков с постсоветского пространства

Руслан Минаев
Александр Головин.
Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин занял 5-е место в списке самых дорогих игроков из стран бывшего СССР по версии портала Transfermarkt.

Стоимость 27-летнего россиянина составляет 30 миллионов евро.

Лидирует в списке вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия (Грузия) — 80 миллионов евро. В тройке — украинцы Александр Зинченко («Арсенал») и Михаил Мудрик («Челси»), стоимость которых составляет 42 и 40 миллионов евро. Четвертое место занимает вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили — 30 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР:

1. Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи») — 80 миллионов евро

2. Александр Зинченко (Украина, «Арсенал») — 42 миллиона

3. Михаил Мудрик (Украина, «Челси») — 40 миллионов

4. Георгий Мамардашвили (Грузия, «Валенсия») — 30 миллионов

5. Александр Головин (Россия, «Монако») — 30 миллионов

6. Виталий Миколенко (Украина, «Эвертон») — 28 миллионов

7. Артем Довбик (Украина, «Жирона») — 28 миллионов

8. Илья Забарный (Украина, «Борнмут») — 25 миллионов

9. Анатолий Трубин (Украина, «Бенфика») — 25 миллионов

10. Виктор Цыганков (Украина, «Жирона») — 25 миллионов

Александр Головин
Александр Зинченко
Виктор Цыганков
Хвича Кварацхелия
Михаил Мудрик
5
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