Маркиньюс: «ПСЖ» допустил несколько ошибок, которые дорого нам обошлись»

Капитан «ПСЖ» Маркиньюс прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции. Бразилец сыграл всю встречу.

«Мы знали, что «Марсель» будет сильно прессинговать, но допустили несколько ошибок, которые дорого нам обошлись. Это поражение причиняет боль, потому что это кубковый матч против нашего главного соперника. Хотели вернуться в Париж с победой и путевкой в четвертьфинал. Мы должны работать лучше, продолжать тренироваться и двигаться вперед», — цитирует L'Equipe Маркиньюса.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.