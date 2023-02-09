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Маркиньюс: «ПСЖ» допустил несколько ошибок, которые дорого нам обошлись»

Евгений Козинов
Корреспондент
8 февраля 2023 года. «Марсель» — «ПСЖ» — 2:1. Маркиньюс.
Фото Global Look Press
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Капитан «ПСЖ» Маркиньюс прокомментировал поражение от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции. Бразилец сыграл всю встречу.

«Мы знали, что «Марсель» будет сильно прессинговать, но допустили несколько ошибок, которые дорого нам обошлись. Это поражение причиняет боль, потому что это кубковый матч против нашего главного соперника. Хотели вернуться в Париж с победой и путевкой в четвертьфинал. Мы должны работать лучше, продолжать тренироваться и двигаться вперед», — цитирует L'Equipe Маркиньюса.

Соперник «Марселя» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

 
8&nbsp;февраля. &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Алексис Санчес бьет пенальти. «ПСЖ» проиграл «Марселю» и вылетел из Кубка Франции

 

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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