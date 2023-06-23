Марселино стал новым главным тренером «Марселя»

Сегодня, 20:48
«Марсель» на официальном сайте объявил, что испанский специалист Марселино Гарсия Тораль стал главным тренером команды.
«Я хотел бы поблагодарить «Марсель» за оказанное доверие. Наши дискуссии о команде и проекте побуждали к размышлениям, чтобы принять взвешенное решение. Я уверен в этом проекте. Я осознаю ответственность, которую представляет эта миссия», — цитирует пресс-служба клуба Марселино.
Последним местом работы Марселино был «Атлетик». Также 57-летний испанец возглавлял «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».
В сезоне-2022/23 «Марсель» возглавлял Игор Тудор, клуб занял третье место в чемпионате Франции.