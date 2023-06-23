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Сегодня, 20:48

Марселино стал новым главным тренером «Марселя»

Мария Гусева
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«Марсель» на официальном сайте объявил, что испанский специалист Марселино Гарсия Тораль стал главным тренером команды.

«Я хотел бы поблагодарить «Марсель» за оказанное доверие. Наши дискуссии о команде и проекте побуждали к размышлениям, чтобы принять взвешенное решение. Я уверен в этом проекте. Я осознаю ответственность, которую представляет эта миссия», — цитирует пресс-служба клуба Марселино.

Последним местом работы Марселино был «Атлетик». Также 57-летний испанец возглавлял «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию».

В сезоне-2022/23 «Марсель» возглавлял Игор Тудор, клуб занял третье место в чемпионате Франции.

Футбол
ФК Марсель
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
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