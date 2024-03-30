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30 марта, 17:00

«Метц» — «Монако»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Метц» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото Global Look Press
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«Метц» встретится с «Монако» в 27-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 марта. Матч пройдет на стадионе «Сен-Симфорьен» в Метце (Франция). Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Метц» — «Монако» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 26 туров лиги 1 клуб из Метца набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. Команда из Монако с 46 баллами располагается на 4-й строчке чемпионата Франции.

Франция. Лига 1. 27-й тур
30 мар, 19:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
2:5
Монако

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Футбол
ФК Метц
ФК Монако
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