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Сегодня, 20:30

Семак и «Зенит» вместе еще на пять лет. А кто-то сомневался?

«Зенит» и Семак договорились о новом контракте до 2030 года
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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С тренером договорились о контракте до 2030 года.

У «Зенита» один из худших, если не худший сезон за последние годы. До конца чемпионата четыре тура, а питерцы не только не выиграли титул досрочно (как это уже бывало дважды при Семаке на такой дистанции — в сезонах-2019/20 и -2022/23), но даже не имеют отрыва. У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков, питерцы выше только по дополнительным показателям.

Да и эти 50 очков за 26 туров — худший показатель сине-бело-голубых за все время работы Сергея Семака. В двух сезонах за прошлые пять лет на этой дистанции больше очков набирали команды со второго места (51 у ЦСКА в прошлом сезоне, 52 у «Динамо» в позапрошлом), сам «Зенит» всегда имел больше.

Актуальные результаты тоже не радуют — недавно питерцы впервые с 2005 года всухую проиграли два матча РПЛ подряд. Последний раз «Зенит» дважды уступал и не забивал еще при Петржеле, теперь же сильнее оказались «Рубин» и «Динамо».

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Андрей Мостовой (справа) против полузащитника &laquo;Динамо&raquo; Луиса Чавеса. Нас ждет чемпионская гонка! «Зенит» сам приглашает соперников на трон

И вот в такой непростой момент, когда вокруг много слухов, а еще больше — разговоров, в «Зените» заявляют о продлении контракта Сергея Семака. В интервью для клубного сайта председателя совета директоров питерцев Елену Илюхину так и спросили — что с контрактом Семака? Ответ на вопрос оказался нужен именно сейчас.

Для чего? Чтобы напомнить всем вокруг, в том числе и сомневающимся (которых прибавилось в последнее время), объективную истину. «Зенит» — все еще сильнейший клуб России. Семак — все еще лучший тренер страны. И их роман крепок как никогда. Здесь даже не важен срок контракта (5 лет, если что), а важен момент, когда об этом объявили. Подразумевается «не сомневайтесь — Сергею Богдановичу доверяют».

Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И Семак такое доверие абсолютно заслужил. Его время в «Зените» — настоящая эпоха, когда был построен один из сильнейших клубов в истории России. Что говорить — даже слабейшая версия «Зенита» (нынешняя) все еще не по зубам конкурентам. В важных встречах, будь это игра в чемпионате с «Краснодаром» или в Кубке с «Динамо» или «Спартаком», питерцы безальтернативны.

Даже такой «Зенит» все еще идет на первом месте, статистическая платформа Opta называет его главным фаворитом в гонке за титул (60%), в Кубке тоже идет борьба в Пути РПЛ. Да, есть кризис — но за плечами Семака столько кризисов, перестроений и экспериментов и вместе с тем побед, что думать о каком-то недоверии или вообще отставке было бы просто смешно. В конце концов, именно при российском специалисте клуб поймал золотую волну, чего не было при авторитетных Манчини и Луческу.

Сергей Семак, Карло Анчелотти. Семак — русский Анчелотти. Их любят футболисты, они не ругаются из-за трансферов и предоставляют свободу в атаке

Своим объявлением «Зенит» посылает всем сигнал — чем бы ни закончился этот сезон, ничего не изменится. Команда будет построена заново, если это будет нужно, и возглавит ее тот же человек, который победоносно делал это в прошлые годы. Все поправимо. Время всем возвращаться в реальность. Болельщикам «Зенита» — не переживать. Конкурентам — работать. Сергею Семаку — спокойно завершать сезон. Сегодня узнали: точно не последний в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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