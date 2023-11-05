«Монако» сыграет с «Брестом» в чемпионате Франции 5 ноября

«Монако» на своем поле сыграет с «Брестом» в матче 11-го тура чемпионата Франции в воскресенье, 5 ноября. Игра пройдет на стадионе Stade Louis II в Монако, Франция. Начало — в 19:05 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Монако» — «Брест» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Монако» с 20 баллами располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, а «Брест» занимает шестое место с 15 баллами.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне чемпионата Франции 27-летний футболист провел 9 игр, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

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