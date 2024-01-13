Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения в матче с «Реймсом»

«Монако» на своем поле проиграл «Реймсу» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 1:3.

Единственный гол хозяев на 49-й минуте забил Виссам Бен-Йеддер. Голевую передачу ему отдал российский полузащитник монегасков Александр Головин, который вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

За «Реймс» отличились Тедди Теума (35-я минута), Реда Хадра (55-я) и Азор Матусива (90+6-я).

«Монако» (33 очка) занимает третье место в лиге 1. «Реймс» (29) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.