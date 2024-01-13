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Франция

Сегодня, 20:56

Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения в матче с «Реймсом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Монако» — «Реймс».
Фото AFP
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«Монако» на своем поле проиграл «Реймсу» в матче 18-го тура французской лиги 1 — 1:3.

Единственный гол хозяев на 49-й минуте забил Виссам Бен-Йеддер. Голевую передачу ему отдал российский полузащитник монегасков Александр Головин, который вышел в стартовом составе команды и отыграл весь матч.

За «Реймс» отличились Тедди Теума (35-я минута), Реда Хадра (55-я) и Азор Матусива (90+6-я).

«Монако» (33 очка) занимает третье место в лиге 1. «Реймс» (29) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 18-й тур
13 янв, 19:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:3
Реймс

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Реймс
2
0
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Головин отдал голевую передачу за «Монако» в матче с «Реймсом»