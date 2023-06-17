Тиагу Мотта является фаворитом на пост главного тренера «ПСЖ»

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Новым главным тренером «ПСЖ» может стать бывший полузащитник команды Тиагу Мотта. По информации L'Equipe, итальянский специалистом является фаворитом на замену Кристофу Гальтье.
В ближайшее время состоятся встречи, чтобы добиться прогресса в переговорах. Вариант с приглашением Юлиана Нагельсмана провалился.
После завершения карьеры в 2018 году Мотта работал тренером молодежной команы «ПСЖ», а также в «Дженоа», «Специи» и «Болонье».
В сезоне-2022/23 «ПСЖ» под руководством Гальтье выиграл чемпионат Франции. Он работает с командой с лета 2022 года.