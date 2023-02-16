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Франция

Сегодня, 19:55

В руководстве «ПСЖ» не все поддерживают возможное возвращение Тухеля

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель может вернуться во французский клуб. Однако в руководстве парижан не все поддерживают идею повторного сотрудничества с немецким специалистом, сообщает RMC Sport.

В ближайшие недели вопрос смены тренера подниматься точно не будет, но если команда не пройдет «Баварию» и вылетит на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, то, скорее всего, нынешний главный тренер Кристоф Гальтье потеряет работу.

Тухель остается без работы после того, как был уволен из «Челси» в начале сентября 2022 года.

Ранее отмечалось, что основным кандидатом на пост нового главного тренера в «ПСЖ» видят Зинедина Зидана.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Томас Тухель
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