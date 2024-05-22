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Сегодня, 12:43

Губерниев — об извинениях Вернблума за игру в России: «Врун и лицемер»

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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума о времени, проведенном в России.

«Это попытка быть хорошим для той стороны. Он что, скажет, что кайфовал в России? Понтус зарабатывал большие деньги, которые бы не заработал больше нигде. Его жалко, ведь он просто врун и лицемер», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за ЦСКА. Швед играл за армейцев с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.

Константин Передерий

Понтус Вернблум
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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