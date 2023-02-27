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Франция

27 февраля, 23:22

Защитника «ПСЖ» Хакими обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки

Иван Торопцев
Корреспондент
Ашраф Хакими.
Фото AFP
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Защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими подозревают в изнасиловании, сообщает Le Parisien.

Как утверждает источник, в минувшее воскресенье в полицию Парижа обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о том, что у нее был половой акт с участием футболиста, совершенный без ее согласия. При этом девушка не хотела подавать заявление, но один из сотрудников полиции доложил о ситуации начальству, и делом заинтересовалась прокуратура.

Согласно показаниям, Хакими начал общаться с девушкой 16 января в одной из социальных сетей. В субботу, 25 февраля футболист вызвал ей такси до своего дома в Булонь-Бийанкуре (пригород Парижа). По словам жертвы, в доме марокканца ситуация вышла из-под контроля: Хакими начал целовать ее в губы, снимать одежду и ласкать грудь, несмотря на отказы. Также девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами.

Девушке удалось оттолкнуть игрока ногой и сбежать из дома, после чего она написала своему другу, который забрал ее с места происшествия на машине.

В данный момент полиция еще не предъявляла никаких обвинений в адрес Хакими. 24-летний марокканец пропустил два последних матча «ПСЖ» из-за травмы подколенного сухожилия. Согласно социальным сетям, жена футболиста вместе с двумя их детьми в эти выходные была в Дубае.

Ашраф Хакими
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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