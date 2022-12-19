Килиан Мбаппе: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

История футболиста.

Биография Килиана Мбаппе

Килиан Мбаппе является футболистом и играет на позиции нападающего. Он выступает за «ПСЖ» и сборную Франции. Форвард родился 20 декабря 1998 года в Париже и вырос в Бонди. По национальности Мбаппе француз.

Рост Мбаппе — 178 см.

Детские годы

Родители

Отец Килиана — детский футбольный тренер, а ныне агент футболиста Уилфрид Мбаппе. Он родом из Камеруна. Мать — Файза Ламари (девичья фамилия), которая ранее профессионально занималась гандболом. Она имеет алжирские корни.

Килиан Мбаппе родился в Париже, а вырос в Бонди. У него также есть младший брат по имени Итан (15 лет), который играет в академии «ПСЖ», и приемный брат Жирес Кембо-Экоко (34 года).

С детства кумирами Мбаппе были Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. Его самым любимым клубом был мадридский «Реал».

Юный Килиан Мбаппе с постерами Криштиану Роналду во время игры в «Реале». Личные соцсети Килиана Мбаппе

Карьера в футболе

Когда Мбаппе начал заниматься футболом?

В шесть лет (2004 год) Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в «Бонди», где тренировал его отец. Параллельно мальчик учился в местной частной католической школе. По словам учителей, он считался одаренным ребенком, но очень беспокойным.

В «Бонди» Килиан тренировался под руководством своего отца и Антонио Риккарди. По словам специалистов, Мбаппе с детства отличался техничным дриблингом и высокой скоростью.

2005 год. Тьерри Анри с юным Килианом Мбаппе. Фото Twitter

Килиан Мбаппе в юниорских соревнованиях

В 2011 году Мбаппе был зачислен в футбольную академию Клерфонтен. Нападающий тренировался там до 2013-го. После окончания обучения в Клерфонтен Мбаппе попал в сферу интересов «Бордо», «Кана», «Реала», «Челси» и ряда других клубов.

Родители остерегались, что в случае перехода в статусную топ-команду Килиан будет получать мало игрового времени, поэтому их выбор пал на молодежку «Монако». Монегаски только вернулись в высший дивизион (лига 1).

В академии «Монако» тренеры были недовольны игрой Мбаппе в обороне. Они считали, что форвард мало отрабатывал в защите.

В 2014 году Мбаппе был впервые вызван в юношескую сборную Франции U-17. В 2015-м Килиан дебютировал за резервную команду «Монако», где забил свой первый гол в ноябре того года.

Килиан Мбаппе в «Монако». Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе во взрослых соревнованиях: «Монако»

Мбаппе дебютировал за основную команду «Монако» 12 декабря 2015-го. Нападающий вышел на замену вместо Фабио Коэнтрау на 88-й минуте матча чемпионата Франции против «Кана» (1:1). Тогда Мбаппе стал самым молодым футболистом, который сыграл за «Монако» в возрасте 16 лет и 347 дней, побив рекорд Тьерри Анри. В своем первом сезоне за монегасков он провел 15 игр, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

В мае 2016-го Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт. Его соглашение с «Монако» было рассчитано до июня 2019 года. Летом 2016-го «Манчестер Сити» предложил 40 миллионов евро за форварда, но игрока отказались продавать англичанам.

11 февраля 2017 года Мбаппе оформил свой первый хет-трик в лиге 1 в игре «Монако» против «Метца» (5:0). 21 февраля нападающий забил первый гол в Лиге чемпионов — он отличился в матче 1/8 финала турнира с «Манчестер Сити» (5:3). Мбаппе стал вторым самым молодым французским футболистом, который забивал в ЛЧ — в 18 лет и 2 месяца. Он уступил по этому показателю только Кариму Бензема (17 лет и 11 месяцев).

В мае 2017-го «Монако» стал победителем чемпионата Франции по футболу. Монегаски заняли первое место с отрывом в 8 очков от «ПСЖ». В сезоне-2016/17 Мбаппе провел в общей сложности 46 матчей за «Монако», забил 28 голов и сделал 14 голевых передач.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе во взрослых соревнованиях: «ПСЖ»

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» по окончании сезона-2017/18 с обязательством выкупа за 180 миллионов евро. Опция должна была реализоваться автоматически, если парижане останутся в лиге 1. Контракт с «ПСЖ» был рассчитан до июня 2022 года с годовой зарплатой в размере 10 миллионов евро.

Дебютный гол Мбаппе за новую команду состоялся 8 сентября 2017-го в матче с «Метцем» (5:1). В декабре форвард забил свой 10-й мяч в Лиге чемпионов и стал самым молодым футболистом, который достиг этого рекорда (18 лет и 11 месяцев). Одноклубники по «ПСЖ» придумали прозвище для него — Донателло (герой комиксов и фильмов, один из «Черепашек-ниндзя». — Прим. «СЭ»). В сезоне-2017/18 Мбаппе сыграл 44 матча за парижан, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.

4 декабря 2018-го Мбаппе занял четвертое место в голосовании за награду «Золотой мяч». За год до этого он был седьмым.

Килиан Мбаппе на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже в 2018 году. Фото Global Look Press

23 февраля 2019-го форвард забивает дважды «Ниму» (3:0) и становится самым молодым игроком в истории чемпионатов Франции, кто забил 50 голов. Ему было на тот момент 20 лет и 2 месяца. Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году Рашидом Мехлуфи (20 лет и 4 месяца). По итогам сезона-2018/19 Мбаппе стал лучшим бомбардиром лиги 1 с 33 голами.

В марте 2020-го чемпионат Франции сезона-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» был назвал чемпионом, а Мбаппе с 18 голами — лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф Лиги чемпионов нападающий помог своей команде дойти до финала турнира, где парижане проиграли «Баварии» (0:1).

В сезоне-2020/21 Мбаппе забил свой 100-й гол в карьере в ворота «Монпелье» (5 декабря 2020-го). 16 февраля 2021 года игрок оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной» (4:1). Форвард стал третьим в истории футболистом, кому удавалось забить три мяча каталонцам на «Камп Ноу».

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

В феврале 2021 года исследовательское агентство KPMG назвало Мбаппе самым дорогим футболистом в мире — его стоимость оценивалась в 185 миллионов евро.

Летом 2021-го «Реал» делает попытку заполучить Мбаппе у «ПСЖ». По информации Marca, мадридцы предлагали в общей сложности 200 миллионов евро за форварда. Однако на старте сезона-2021/22 «ПСЖ» подписывает Лионеля Месси. В мировой прессе начинают бурно обсуждать трио Мбаппе — Неймар — Месси (MNM). В итоге Килиан Мбаппе остается в Париже, хотя выражал желание продолжить карьеру в ла лиге.

В первом матче 1/8 ЛЧ Мбаппе забивает единственный гол «Реалу» (1:0). Он также отличается в ответной игре, но его команда проигрывает сливочным (1:3) и вылетает из еврокубков. Мадридский клуб позже станет обладателем ЛЧ-2021/22.

Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар. Фото Global Look Press

В сезоне-2021/22 Мбаппе стал чемпионом Франции в пятый раз. Форвард был признан лучшим бомбардиром и ассистентом лиги 1 с 28 голами и 17 ассистами.

21 мая 2022-го Мбаппе объявил о продлении контракта с «ПСЖ» до 2025 года, несмотря на интерес со стороны «Реала».

По словам Мбаппе, президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз звонил ему. Глава государства был счастлив, когда узнал, что форвард останется в «ПСЖ».

Килиан Мбаппе — чемпион мира по футболу-2018. Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе в сборной Франции

В 2018 году Мбаппе попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2018 в России. 21 июня форвард забил свой первый гол за команду на крупных турнирах в матче с Перу (1:0). В 19 лет 6 месяцев и 1 день Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, забившим на ЧМ.

30 июня 2018-го нападающий оформил дубль в игре с Аргентиной (4:3) и помог Франции выйти в 1/4 финала мирового первенства. В матче с Хорватией (4:2) Мбаппе стал первым тинейджером после Пеле, кому удалось забить в финале ЧМ. Вместе с командой Дидье Дешама он завоевал золотую медаль чемпионата мира-2018.

28 июня 2021 года Мбаппе не реализовал пенальти в серии послематчевых 11-метровых во встрече со Швейцарией (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020. В результате чего Франция вылетела с чемпионата Европы.

В ноябре 2021-го Мбаппе оформил покер в игре отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (8:0).

На чемпионате мира в Катаре сборная Франции стала серебряным призером, проиграв в финале Аргентине в серии пенальти (основное время — 2:2, дополнительное время — 3:3, серия пенальти — 2:4). Килиан получил «Золотую бутсу» в качестве лучшего бомбардира ЧМ-2022. На турнире в Катаре он забил 8 голов, при этом в финале Мбаппе оформил хет-трик.

Сколько зарабатывает Килиан Мбаппе?

В 2019 году Forbes признал Мбаппе четвертым футболистом в мире по заработку. Его годовой доход оценивался в 12 миллионов евро.

В 2022 году после подписания нового соглашения с «ПСЖ» в прессе появилась информация, что Мбаппе получил бонус за подписание контракта в размере 300 миллионов евро. При этом его годовой оклад в размере 100 миллионов после вычета налогов. Как утверждает Marca, после этого форвард стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Французский футболист арендует особняк в Париже с видом на Эйфелеву башню. Его площадь составляет около 600 квадратных метров. Он увлекается коллекционированием дорогих иномарок — в автопарке есть престижные модели Mercedes, Audi, Ferrari и BMW.

По версии портала Transfermarkt стоимость Мбаппе составляет 160 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе: реклама и благотворительность

Килиан Мбаппе имеет рекламный контракт с производителем спортивной одежды и обуви Nike. Совместно с компанией они выпускали специализированные бутсы. Француз является глобальным послом компании-производителя люксовых часов Hublot.

Нападающий «ПСЖ» принимает активное участие в проекте по помощи в развитии спорта в Африке.

Форвард дважды попадал на обложку футбольного симулятора FIFA (21 и 22).

В январе 2019-го Мбаппе сделал ряд пожертвований для поиска погибшего форварда Эмилиано Салы, который разбился во время авиакатастрофы.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе: достижения

Килиан Мбаппе — пятикратный чемпион Франции: один раз — в составе «Монако» (сезон-2016/17) и четыре раза — за «ПСЖ» (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22). Игрок дважды становился обладателем Кубка французской лиги (2017/18, 2019/20), трижды выигрывал Кубок страны (2017/18, 2019/20, 2020/21) и два раза завоевал Суперкубок Франции (2019, 2020).

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций-2020/21. Он также является чемпионом Европы со сборной Франции U-19 (2016).

Личные достижения Килина Мбаппе:

· Лауреат премии «Golden Boy» (2017).

· Обладатель премии «Копа Трофи» (2018).

· Обладатель награды «Лучший молодой игрок чемпионата мира по футболу» (2018).

· Обладатель премии «Лучший французский игрок года» (2018).

· Лауреат премии «Onze de Bronze» (2019).

· Обладатель приза лиги 1 «Лучший молодой игрок года» (2016/17, 2017/18, 2018/2019).

В 2016 году Мбаппе получил диплом бакалавра в области науки и технологий по управлению и менеджменту. Наличие высшего образования Килиан объяснял необходимостью, чтобы в будущем стать тренером и участвовать в других проектах по завершении карьеры футболиста.

Килиан Мбаппе: личная жизнь

Килиан Мбаппе официально не женат. О его личной жизни мало известных фактов, поэтому в данном вопросе можно ориентироваться только на слухи СМИ.

В 2018 году утверждалось, что Мбаппе встречался с «Мисс Франции"-2017 Алисией Эйлис. Публично об этом пара не сообщала.

Алисия Эйлис. Фото Global Look Press

В марте 2021 года бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Виктория Боня рассказала в интервью «СЭ», что целовалась с Мбаппе, когда ему было 17 лет.

Виктория Боня. Личные соцсети Виктории Бони

В январе 2022-го появились сообщения о том, что у Мбаппе роман с Синди Кимберли — известной испанской моделью, которая болеет за «Барселону». Утверждается, что девушка прилетала в Париж к французскому футболисту на Рождество.

Синди Кимберли. Фото Global Look Press

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