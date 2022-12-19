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Франция

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Килиан Мбаппе: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Юный Килиан Мбаппе с постерами Криштиану Роналду во время игры в «Реале».
Фото Личные соцсети Килиана Мбаппе
2005 год. Тьерри Анри с юным Килианом Мбаппе.
Фото Twitter
Килиан Мбаппе в «Монако».
Фото Global Look Press
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже в 2018 году.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе — чемпион мира по футболу-2018.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Алисия Эйлис.
Фото Global Look Press
Синди Кимберли.
Фото Global Look Press
Виктория Боня.
Фото Личные соцсети Виктории Бони
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История футболиста.

Биография Килиана Мбаппе

Килиан Мбаппе является футболистом и играет на позиции нападающего. Он выступает за «ПСЖ» и сборную Франции. Форвард родился 20 декабря 1998 года в Париже и вырос в Бонди. По национальности Мбаппе француз.

Рост Мбаппе — 178 см.

Детские годы

Родители

Отец Килиана — детский футбольный тренер, а ныне агент футболиста Уилфрид Мбаппе. Он родом из Камеруна. Мать — Файза Ламари (девичья фамилия), которая ранее профессионально занималась гандболом. Она имеет алжирские корни.

Килиан Мбаппе родился в Париже, а вырос в Бонди. У него также есть младший брат по имени Итан (15 лет), который играет в академии «ПСЖ», и приемный брат Жирес Кембо-Экоко (34 года).

С детства кумирами Мбаппе были Криштиану Роналду и Зинедин Зидан. Его самым любимым клубом был мадридский «Реал».

Юный Килиан Мбаппе с постерами Криштиану Роналду во время игры в “Реале”. Фото Личные соцсети Килиана Мбаппе
Юный Килиан Мбаппе с постерами Криштиану Роналду во время игры в «Реале».
Личные соцсети Килиана Мбаппе

Карьера в футболе

Когда Мбаппе начал заниматься футболом?

В шесть лет (2004 год) Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в «Бонди», где тренировал его отец. Параллельно мальчик учился в местной частной католической школе. По словам учителей, он считался одаренным ребенком, но очень беспокойным.

В «Бонди» Килиан тренировался под руководством своего отца и Антонио Риккарди. По словам специалистов, Мбаппе с детства отличался техничным дриблингом и высокой скоростью.

2005 год. Тьерри Анри с юным Килианом Мбаппе. Фото Twitter
2005 год. Тьерри Анри с юным Килианом Мбаппе.
Фото Twitter

Килиан Мбаппе в юниорских соревнованиях

В 2011 году Мбаппе был зачислен в футбольную академию Клерфонтен. Нападающий тренировался там до 2013-го. После окончания обучения в Клерфонтен Мбаппе попал в сферу интересов «Бордо», «Кана», «Реала», «Челси» и ряда других клубов.

Родители остерегались, что в случае перехода в статусную топ-команду Килиан будет получать мало игрового времени, поэтому их выбор пал на молодежку «Монако». Монегаски только вернулись в высший дивизион (лига 1).

В академии «Монако» тренеры были недовольны игрой Мбаппе в обороне. Они считали, что форвард мало отрабатывал в защите.

В 2014 году Мбаппе был впервые вызван в юношескую сборную Франции U-17. В 2015-м Килиан дебютировал за резервную команду «Монако», где забил свой первый гол в ноябре того года.

Килиан Мбаппе в “Монако”. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе в «Монако».
Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе во взрослых соревнованиях: «Монако»

Мбаппе дебютировал за основную команду «Монако» 12 декабря 2015-го. Нападающий вышел на замену вместо Фабио Коэнтрау на 88-й минуте матча чемпионата Франции против «Кана» (1:1). Тогда Мбаппе стал самым молодым футболистом, который сыграл за «Монако» в возрасте 16 лет и 347 дней, побив рекорд Тьерри Анри. В своем первом сезоне за монегасков он провел 15 игр, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

В мае 2016-го Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт. Его соглашение с «Монако» было рассчитано до июня 2019 года. Летом 2016-го «Манчестер Сити» предложил 40 миллионов евро за форварда, но игрока отказались продавать англичанам.

11 февраля 2017 года Мбаппе оформил свой первый хет-трик в лиге 1 в игре «Монако» против «Метца» (5:0). 21 февраля нападающий забил первый гол в Лиге чемпионов — он отличился в матче 1/8 финала турнира с «Манчестер Сити» (5:3). Мбаппе стал вторым самым молодым французским футболистом, который забивал в ЛЧ — в 18 лет и 2 месяца. Он уступил по этому показателю только Кариму Бензема (17 лет и 11 месяцев).

В мае 2017-го «Монако» стал победителем чемпионата Франции по футболу. Монегаски заняли первое место с отрывом в 8 очков от «ПСЖ». В сезоне-2016/17 Мбаппе провел в общей сложности 46 матчей за «Монако», забил 28 голов и сделал 14 голевых передач.

Президент “ПСЖ” Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе во взрослых соревнованиях: «ПСЖ»

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако» по окончании сезона-2017/18 с обязательством выкупа за 180 миллионов евро. Опция должна была реализоваться автоматически, если парижане останутся в лиге 1. Контракт с «ПСЖ» был рассчитан до июня 2022 года с годовой зарплатой в размере 10 миллионов евро.

Дебютный гол Мбаппе за новую команду состоялся 8 сентября 2017-го в матче с «Метцем» (5:1). В декабре форвард забил свой 10-й мяч в Лиге чемпионов и стал самым молодым футболистом, который достиг этого рекорда (18 лет и 11 месяцев). Одноклубники по «ПСЖ» придумали прозвище для него — Донателло (герой комиксов и фильмов, один из «Черепашек-ниндзя». — Прим. «СЭ»). В сезоне-2017/18 Мбаппе сыграл 44 матча за парижан, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.

4 декабря 2018-го Мбаппе занял четвертое место в голосовании за награду «Золотой мяч». За год до этого он был седьмым.

Килиан Мбаппе на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже в 2018 году. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже в 2018 году.
Фото Global Look Press

23 февраля 2019-го форвард забивает дважды «Ниму» (3:0) и становится самым молодым игроком в истории чемпионатов Франции, кто забил 50 голов. Ему было на тот момент 20 лет и 2 месяца. Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году Рашидом Мехлуфи (20 лет и 4 месяца). По итогам сезона-2018/19 Мбаппе стал лучшим бомбардиром лиги 1 с 33 голами.

В марте 2020-го чемпионат Франции сезона-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» был назвал чемпионом, а Мбаппе с 18 голами — лучшим бомбардиром лиги. В плей-офф Лиги чемпионов нападающий помог своей команде дойти до финала турнира, где парижане проиграли «Баварии» (0:1).

В сезоне-2020/21 Мбаппе забил свой 100-й гол в карьере в ворота «Монпелье» (5 декабря 2020-го). 16 февраля 2021 года игрок оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной» (4:1). Форвард стал третьим в истории футболистом, кому удавалось забить три мяча каталонцам на «Камп Ноу».

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

В феврале 2021 года исследовательское агентство KPMG назвало Мбаппе самым дорогим футболистом в мире — его стоимость оценивалась в 185 миллионов евро.

Летом 2021-го «Реал» делает попытку заполучить Мбаппе у «ПСЖ». По информации Marca, мадридцы предлагали в общей сложности 200 миллионов евро за форварда. Однако на старте сезона-2021/22 «ПСЖ» подписывает Лионеля Месси. В мировой прессе начинают бурно обсуждать трио Мбаппе — Неймар — Месси (MNM). В итоге Килиан Мбаппе остается в Париже, хотя выражал желание продолжить карьеру в ла лиге.

В первом матче 1/8 ЛЧ Мбаппе забивает единственный гол «Реалу» (1:0). Он также отличается в ответной игре, но его команда проигрывает сливочным (1:3) и вылетает из еврокубков. Мадридский клуб позже станет обладателем ЛЧ-2021/22.

Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе, Лионель Месси и Неймар.
Фото Global Look Press

В сезоне-2021/22 Мбаппе стал чемпионом Франции в пятый раз. Форвард был признан лучшим бомбардиром и ассистентом лиги 1 с 28 голами и 17 ассистами.

21 мая 2022-го Мбаппе объявил о продлении контракта с «ПСЖ» до 2025 года, несмотря на интерес со стороны «Реала».

По словам Мбаппе, президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз звонил ему. Глава государства был счастлив, когда узнал, что форвард останется в «ПСЖ».

Килиан Мбаппе - чемпион мира по футболу-2018. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе — чемпион мира по футболу-2018.
Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе в сборной Франции

В 2018 году Мбаппе попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2018 в России. 21 июня форвард забил свой первый гол за команду на крупных турнирах в матче с Перу (1:0). В 19 лет 6 месяцев и 1 день Мбаппе стал самым молодым французским футболистом, забившим на ЧМ.

30 июня 2018-го нападающий оформил дубль в игре с Аргентиной (4:3) и помог Франции выйти в 1/4 финала мирового первенства. В матче с Хорватией (4:2) Мбаппе стал первым тинейджером после Пеле, кому удалось забить в финале ЧМ. Вместе с командой Дидье Дешама он завоевал золотую медаль чемпионата мира-2018.

28 июня 2021 года Мбаппе не реализовал пенальти в серии послематчевых 11-метровых во встрече со Швейцарией (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020. В результате чего Франция вылетела с чемпионата Европы.

В ноябре 2021-го Мбаппе оформил покер в игре отбора ЧМ-2022 с Казахстаном (8:0).

На чемпионате мира в Катаре сборная Франции стала серебряным призером, проиграв в финале Аргентине в серии пенальти (основное время — 2:2, дополнительное время — 3:3, серия пенальти — 2:4). Килиан получил «Золотую бутсу» в качестве лучшего бомбардира ЧМ-2022. На турнире в Катаре он забил 8 голов, при этом в финале Мбаппе оформил хет-трик.

Президент &laquo;ПСЖ&raquo; Нассер Аль-Хелаифи и&nbsp;Килиан Мбаппе. Мбаппе выбрал миллионы от «ПСЖ» и будет управлять клубом. «Реал» в бешенстве и считает, что его обманули

Сколько зарабатывает Килиан Мбаппе?

В 2019 году Forbes признал Мбаппе четвертым футболистом в мире по заработку. Его годовой доход оценивался в 12 миллионов евро.

В 2022 году после подписания нового соглашения с «ПСЖ» в прессе появилась информация, что Мбаппе получил бонус за подписание контракта в размере 300 миллионов евро. При этом его годовой оклад в размере 100 миллионов после вычета налогов. Как утверждает Marca, после этого форвард стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Французский футболист арендует особняк в Париже с видом на Эйфелеву башню. Его площадь составляет около 600 квадратных метров. Он увлекается коллекционированием дорогих иномарок — в автопарке есть престижные модели Mercedes, Audi, Ferrari и BMW.

По версии портала Transfermarkt стоимость Мбаппе составляет 160 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе: реклама и благотворительность

Килиан Мбаппе имеет рекламный контракт с производителем спортивной одежды и обуви Nike. Совместно с компанией они выпускали специализированные бутсы. Француз является глобальным послом компании-производителя люксовых часов Hublot.

Нападающий «ПСЖ» принимает активное участие в проекте по помощи в развитии спорта в Африке.

Форвард дважды попадал на обложку футбольного симулятора FIFA (21 и 22).

В январе 2019-го Мбаппе сделал ряд пожертвований для поиска погибшего форварда Эмилиано Салы, который разбился во время авиакатастрофы.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе: достижения

Килиан Мбаппе — пятикратный чемпион Франции: один раз — в составе «Монако» (сезон-2016/17) и четыре раза — за «ПСЖ» (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22). Игрок дважды становился обладателем Кубка французской лиги (2017/18, 2019/20), трижды выигрывал Кубок страны (2017/18, 2019/20, 2020/21) и два раза завоевал Суперкубок Франции (2019, 2020).

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира-2018 и победителем Лиги наций-2020/21. Он также является чемпионом Европы со сборной Франции U-19 (2016).

Личные достижения Килина Мбаппе:

· Лауреат премии «Golden Boy» (2017).

· Обладатель премии «Копа Трофи» (2018).

· Обладатель награды «Лучший молодой игрок чемпионата мира по футболу» (2018).

· Обладатель премии «Лучший французский игрок года» (2018).

· Лауреат премии «Onze de Bronze» (2019).

· Обладатель приза лиги 1 «Лучший молодой игрок года» (2016/17, 2017/18, 2018/2019).

В 2016 году Мбаппе получил диплом бакалавра в области науки и технологий по управлению и менеджменту. Наличие высшего образования Килиан объяснял необходимостью, чтобы в будущем стать тренером и участвовать в других проектах по завершении карьеры футболиста.

Килиан Мбаппе: личная жизнь

Килиан Мбаппе официально не женат. О его личной жизни мало известных фактов, поэтому в данном вопросе можно ориентироваться только на слухи СМИ.

В 2018 году утверждалось, что Мбаппе встречался с «Мисс Франции"-2017 Алисией Эйлис. Публично об этом пара не сообщала.

Алисия Эйлис. Фото Global Look Press
Алисия Эйлис.
Фото Global Look Press

В марте 2021 года бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Виктория Боня рассказала в интервью «СЭ», что целовалась с Мбаппе, когда ему было 17 лет.

Виктория Боня. Фото Личные соцсети Виктории Бони
Виктория Боня.
Личные соцсети Виктории Бони

В январе 2022-го появились сообщения о том, что у Мбаппе роман с Синди Кимберли — известной испанской моделью, которая болеет за «Барселону». Утверждается, что девушка прилетала в Париж к французскому футболисту на Рождество.

Синди Кимберли. Фото Global Look Press
Синди Кимберли.
Фото Global Look Press

Страница Килиана Мбаппе в «Википедии»

Килиан Мбаппе
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Швейцария
6 : 1
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
пен 4 : 2
1 : 1
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
пен 3 : 4
2 : 2
10.12
18:00
Марокко
Португалия
1 : 0
10.12
22:00
Англия
Франция
1 : 2
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
Аргентина
Хорватия
3 : 0
14.12
22:00
Франция
Марокко
2 : 0
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Хорватия
Марокко
2 : 1
Финал
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18.12
18:00
Аргентина
Франция
пен 4 : 2
3 : 3
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
П
3 2
4 2
Аргентина
П1 3.70 X 3.20 П2 2.25
09.12 18:00
Хорватия
П
4 1
2 1
Бразилия
П1 8.50 X 4.60 П2 1.45
1/2 финала 13.12 22:00
Аргентина
3
0
Хорватия
П1 2.02 X 3.10 П2 4.80
Финал 18.12 18:00
Аргентина
П (4:2)
3
:
3
Франция
П1 2.70 X 3.20 П2 2.90
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Хорватия
2
1
Марокко
П1 2.27 X 3.70 П2 3.20
1/2 финала 14.12 22:00
Франция
2
0
Марокко
П1 1.64 X 3.80 П2 6.60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
1
2
Франция
П1 2.85 X 3.10 П2 2.85
10.12 18:00
Марокко
1
0
Португалия
П1 6.70 X 4.00 П2 1.60
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
П
3 0
0 0
Испания
П1 6.30 X 4.00 П2 1.62
06.12 22:00
Португалия
6
1
Швейцария
П1 1.98 X 3.60 П2 4.10
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 8 (2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 7 (4)
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		6 4
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 3
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		5 3
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Франция

 		7 3
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		7 10 (8 + 2)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		7 10 (7 + 3)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		4 5 (2 + 3)
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Лионель Месси: биография и карьера в футболе, достижения и личная жизнь