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Сегодня, 11:31

Александр Филимонов — о ретроматче Победы: «Одна из самых легких игр»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился эмоциями от участия в ретроматче Победы с «Динамо» (2:0).

«Честно говоря, одна из самых легких таких игр, не было ни одного удара в створ ворот, — начал Филимонов. — Один раз на выходе сыграл, пару раз на перехвате. Достаточно легко. Только голос чуть подсел. Все достаточно спокойно. Организация матча — все приурочена к памятному матчу 80-летней давности. Все в совокупности привело к тому, что собрался практически полный стадион», — приводит слова Филимонов «РБ Спорт».

Филимонов отыграл весь матч. Встреча проходила 1 мая в Волгограде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/odna-iz-samy-h-legkih-igr-aleksandr-filimonov-o-retro-matche-pobeda/
Александр Филимонов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Баженов объяснил, почему не принял участие в ретро-матче