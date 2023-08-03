3 августа, в четверг, в Пусане (Южная Корея) местный «Чонбук Моторс» сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче.

Встреча пройдет на стадионе «Азиад», начало — в 11.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «ПСЖ» — «Чонбук Моторс» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

За французскую команду против «Чонбук Моторс» не сыграет нападающий Килиан Мбаппе, который пропускает предсезонный азиатский тур.

1 августа парижане уступили «Интеру» со счетом 0:1 в контрольной игре. 12 августа «ПСЖ» проведет первый матч в сезоне-2023/24 в чемпионате Франции по футболу — их соперником станет «Лорьян». Начало — в 22.00 мск.

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