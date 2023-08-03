Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Саудовская Аравия
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 10:05

«ПСЖ» — «Чонбук Моторс»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Матч «Чонбук Моторс» — «ПСЖ» начнется в 11.00 мск 3 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболисты «ПСЖ».
Фото AFP
Telegram Дзен

3 августа, в четверг, в Пусане (Южная Корея) местный «Чонбук Моторс» сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче.

Встреча пройдет на стадионе «Азиад», начало — в 11.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «ПСЖ» — «Чонбук Моторс» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

За французскую команду против «Чонбук Моторс» не сыграет нападающий Килиан Мбаппе, который пропускает предсезонный азиатский тур.

1 августа парижане уступили «Интеру» со счетом 0:1 в контрольной игре. 12 августа «ПСЖ» проведет первый матч в сезоне-2023/24 в чемпионате Франции по футболу — их соперником станет «Лорьян». Начало — в 22.00 мск.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Севилья» в товарищеском матче обыграла «Бетис»