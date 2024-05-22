Российского конькобежца наказали за побег в Польшу. Он будет отбывать карантин до олимпийского сезона

Но 21-летний Владимир Семирунний все равно сможет выступить на Играх-2026.

Союз конькобежцев России (СКР) установил максимально возможный двухлетний карантин для 21-летнего Владимира Семируннего, который прошлой осенью не приехал на тренировочные сборы национальной команды и объявил о желании выступать за сборную Польши. Таким образом, Семирунний сможет участвовать в международных стартах не раньше октября 2025 года. Тем не менее на Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо молодой конькобежец выступить сможет, если, конечно, успешно пройдет отбор в олимпийскую сборную своей новой страны.

Серьезные потери в коньках

Если в летних видах спорта российских спортсменов в последнее время выборочно начали пускать на международные соревнования в нейтральном статусе, то в зимних они вынуждены дружно сидеть без международных стартов вот уже два с лишним года. Правда, в тех же лыжных гонках, биатлоне или фигурном катании лидеры национальных команд менять из-за этого спортивное гражданство не собираются. Однако в конькобежном спорте сложилась иная ситуация — сборная России понесла сразу несколько чувствительных потерь.

Еще прошлым летом о решении сменить спортивное гражданство на казахстанское объявили призер чемпионатов мира Елизавета Голубева и чемпионка России Кристина Силаева. В Союзе конькобежцев отреагировали на это решение достаточно болезненно. Президент СКР Николай Гуляев рассказал сайту федерального спортивного телеканала, что в организации решившихся на такой переход называют «конькобеженцами», а сам он относится к такой практике негативно. Чинить дополнительных препятствий Голубевой и Силаевой не стали, но и облегчать им жизнь в СКР также не захотели, выписав положенный по российскому регламенту карантин в 24 месяца с 3 июля 2023 года. Так что конькобежки смогут принять участие в международных стартах только с олимпийского сезона-2025/2026.

Примечательно, что об интересе со стороны сборной Казахстана говорил олимпийский призер Сергей Трофимов, но он от такого варианта отказался. Также Гуляев рассказывал о предложении сменить спортивное гражданство чемпионке мира и призеру Олимпийских игр Наталье Ворониной, но и она этого делать не стала. К тому же не стоит забывать, что при переходе в сборную Казахстана сохранить российское гражданство нельзя, от него спортсменкам пришлось отказаться.

Фото Спортивный комплекс «Юность»

По стопам Кураковой

В Польше, кстати, двойное гражданство возможно, поэтому Семирунний, вероятно, может сохранить российский паспорт. Однако его уход из сборной России получился не менее, а даже более скандальным. Владимир считался надеждой национальной команды и очень большим талантом. Он был призером чемпионата мира среди юниоров, в 20 лет выиграл золотую медаль на дистанции 10000 м чемпионата России, а на 5000 м стал серебряным призером. Кроме того, он стал вторым на чемпионате страны в классическом многоборье. В общем, потенциал у парня действительно очень большой, вот только реализовывать его он будет за пределами нашей страны.

Еще летом прошлого года он проходил в составе российской команды тренировочные сборы, но затем, что называется, исчез с радаров, а в начале осени сообщил о намерении выступать за сборную Польши. О причинах выбора именно Польши Семирунний не рассказал, но, возможно, это связано с тем, что на протяжении многих лет одним из тренеров сборной России по конькам был известный польский специалист Павел Абраткевич, ушедший из нашей национальной команды только весной 2022-го. Свое решение молодой российский конькобежец объяснил желанием получить международную практику.

Естественно, его переход в польскую сборную не встретил особой радости в Союзе конькобежцев России. Никто не сомневался, пусть по регламенту Международного союза конькобежцев (ISU) карантин может составлять всего один год, что Семирунний будет отстранен от международных стартов без всяких поблажек на 24 месяца, как и свежеиспеченные конькобежки из Казахстана. Так в итоге и произошло. 21 мая СКР установил Семируннему двухлетний карантин, который отсчитывается с 5 октября 2023 года, то есть с момента подачи оригинального заявления спортсмена. К тому моменту (5 октября 2025-го) до старта Олимпийских игр останется всего лишь около четырех месяцев, но при этом Владимир, что называется, успеет дебютировать на этапах Кубка мира, ведь, к примеру, в нынешнем сезоне первый этап этих соревнований прошел только в начале ноября.

Случай Семируннего, кстати, является не первой сменой российского спортивного гражданства на польское. Так, в 2019-м также после карантина за сборную Польши начала выступать российская фигуристка Екатерина Куракова. К настоящему моменту 21-летняя москвичка выиграла в одиночном катании уже пять золотых медалей чемпионата Польши подряд, ее лучшим результатом на чемпионатах Европы является четвертое место в 2023-м, а на чемпионатах мира она пока не поднималась выше 11-го места, которое заняла на недавнем ЧМ-2024.