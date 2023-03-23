«Зенит» сыграл вничью с «Фенербахче» в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью в товарищеском матче против «Фенербахче» — 2:2. Встреча прошла в Стамбуле.

Счет в матче открыл полузащитник «Фенербахче» Хакан Мерт Яндаш, который забил мяч после ошибки футболистов питерской команды в обороне.

Бразильский форвард «Зенита» Малком сравнял счет на 21-й минуте встречи, реализовав пенальти.

На 34-й минуте матча хавбек «Фенербахче» Жоау Педро промахнулся с пенальти, ударив в перекладину.

В концовке первого тайма хавбек «Зенита» Клаудиньо вывел свою команду вперед, забив мяч в дальний угол от голкипера.

Во втором тайме счет сравнял хавбек «Фенербахче» Бора Айдынлык, который забил гол дальним ударом из-за пределов штрафной площади на 69-й минуте встречи.

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

Товарищеские матчи. Клубы

«Фенербахче» — «Зенит» — 2:2 (1:2)

Голы: Яндаш, 7 (1:0). Малком, 21 — с пенальти (1:1). Клаудиньо, 42 (1:2). Бора Айдынлык, 69 (2:2).

«Фенербахче»: Ирфан Эргибайят, Сердар Азиз, Сангаре, Густаво Энрике, Игит Эфе Демир, Ахмет Айдын, Яндаш, Мигел Крешпу, Чин Хо Чо (Бора Айдынлык, 62), Жоау Педру (Брахич, 85), Сердар Дурсун.

«Зенит»: Васютин (Одоевский, 46), Чистяков, Дуглас Сантос (Родригао, 46), Круговой, Адамов, Ерохин, Сутормин, Бакаев (Саусь, 76), Клаудиньо (Вендел, 46), Малком, Мантуан.

Предупреждения: Бакаев, 51. Вендел, 84.

Судья: Чихан Айдин (Турция).

23 марта. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу».