«Нефтчи» готов провести минуту молчания перед матчем со «Спартаком»

В пресс-службе «Нефтчи» в комментарии для «СЭ» выразили готовность провести минуту молчания перед товарищеским матчем с московским «Спартаком» в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Это большая трагедия, мы готовы провести минуту молчания перед матчем», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

По предварительным данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.