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Сегодня, 14:42

Альфонсо Дэвис заявил, что «Барселона» отказалась от него из-за того, что он канадец

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, почему не стал игроком «Барселоны».

По словам 22-летнего игрока, «Барселона» интересовалась им в 2019 году, когда он еще был игроков «Ванкувера» в МЛС. В итоге он перешел в «Баварию».

«Барселона действительно обратилась ко мне, но президент сказал, что я им не нужен. Они сказали, что не хотят подписывать меня, потому что я канадец. Не собираюсь лгать — это немного растоптало мои чувства» — сказал Дэвис в подкасте Say Less.

В минувшем сезоне Дэвис провел 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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