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Германия

Сегодня, 12:50

«Боруссия» и «Лейпциг» интересуются Наби Кейта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может вернуться в бундеслигу.

По данным Bild, Кейта не хочет продлевать контракт с английским клубом, который истекает в конце этого сезона, и заинтересован в возвращении в чемпионат Германии. В услугах 28-летнего игрока заинтересованы «Лейпциг» и «Боруссия».

В дортмундском клубе Кейта рассматривают в качестве потенциальной замены Джуду Беллингему. Зарплата полузащитника в новом клубе должна составить около 7 миллионов евро в год.

Кейта перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в 2018 году. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: Bild
Наби Кейта
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Лейпциг
ФК Ливерпуль
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