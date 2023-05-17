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Германия

17 мая, 09:49

Гендиректор «Реала» на днях прилетит в Германию для переговоров по Беллингему

Виталий Косик
Корреспондент
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес на неделе прибудет в Германию на переговоры по трансферу хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Bild.

По информации издания, мадридский клуб перешел в активную фазу работы над переходом англичанина.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит официальное предложение по Беллингему.

Действующий контракт англичанина со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл в 42 играх во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стомость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 120 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
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