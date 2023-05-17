Гендиректор «Реала» на днях прилетит в Германию для переговоров по Беллингему

Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес на неделе прибудет в Германию на переговоры по трансферу хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, сообщает Bild.

По информации издания, мадридский клуб перешел в активную фазу работы над переходом англичанина.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит официальное предложение по Беллингему.

Действующий контракт англичанина со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник сыграл в 42 играх во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Стомость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 120 миллионов евро.