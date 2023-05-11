В «Баварии» заявили, что Мюллер не покинет команду

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан высказался о будущем нападающего Томаса Мюллера в команду.

«Этого [ухода] не произойдет. Томас в форме, никогда не травмировался, у него очень сильный характер. Он очень важен. Я уверен, что Томас еще сыграет за нас очень много матчей», — приводит слова Кана инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сам футболист высказался о слухах о своем уходе из клуба.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за мюнхенскую команду 37 матчей, забил 7 голов и отдал 11 результативных передач.