Тухель намекнул, что «Бавария» в ближайшее время подпишет Ким Мин Джэ

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намекнул, что клуб работает над подписанием защитника «Наполи» Ким Мин Джэ.

«Нам нужно заменить Люку Эрнандеса и уже не секрет, о каком игроке мы говорим. Когда игрок говорит, что хочет уйти и у нас есть альтернатива — мы соглашаемся. Надеемся восполнить этот пробел в ближайшее время», — цитирует тренера CalcioMercato.

Люка Эрнандес 9 июля подписал 5-летний контракт с «ПСЖ.

Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, 26-летний кореец в ближайшее время подпишет контракт с мюнхенским клубом. Трансфер обойдется «Баварии» в 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.