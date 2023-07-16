«Лейпциг» хочет арендовать Хави Симонса после его перехода в «ПСЖ»

Полузащитник ПСВ Хави Симонс в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ». Парижане выкупят 20-летнего голландца за 6 миллионов евро.

«ПСЖ» оставит игрока в следующем сезоне только если уйдут Килиан Мбаппе или Неймар. В обратном случае Симонс будет отдан в аренду.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, желание арендовать игрока изъявляет «Лейпциг». Решение будет принято во вторник 18 июля.

В сезоне-2022/23 он провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.