Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии»

Сегодня, 19:59
Португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо отклонил несколько предложений от клубов ради работы в «Баварии», сообщает BILD.
По данным издания, специалист считает клуб привлекательным местом для продолжения тренерской карьеры.
Руководство «Баварии» будет рассматривать кандидатуру португальца из-за его стиля игры.
По окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера. На его место рассматривался Ральф Рангник, однако он отказался от предложения ради продолжения работы в сборной Австрии.