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Сегодня, 19:59

Моуринью отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии»

Виктория Кравченко
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо отклонил несколько предложений от клубов ради работы в «Баварии», сообщает BILD.

По данным издания, специалист считает клуб привлекательным местом для продолжения тренерской карьеры.

Руководство «Баварии» будет рассматривать кандидатуру португальца из-за его стиля игры.

По окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера. На его место рассматривался Ральф Рангник, однако он отказался от предложения ради продолжения работы в сборной Австрии.

ФК Бавария
Жозе Моуринью
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