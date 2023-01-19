Оливер Кан; «Уверены, что сможем достичь наших целей с Яном Зоммером»

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Председатель правления «Баварии» прокомментировал переход в команду голкипера «Боруссии» Янна Зоммера.
«Ян Зоммер — ценное дополнение для нас, потому что он имеет богатый международный опыт и уже много лет играет в Бундеслиге. У него есть все необходимое, чтобы немедленно внести свой вклад в наш успех. Мы уверены, что сможем достичь наших целей с Яном Зоммером», — приводит слова Кана сайт клуба.
34-летний вратарь сборной Швейцарии подписал с клубом из Мюнхена контракт до июня 2025 года.
Голкипер «Баварии» Мануль Нойер ранее сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска. В текущем сезоне немец больше не поможет своей команде.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования