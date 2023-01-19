«Боруссия» из Менхенгладбаха подписала вратаря «Монпелье» на замену Зоммеру

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«Боруссия» из Менхенгладбаха оперативно нашла замену голкиперу Янну Зоммеру, который ушел в «Баварию». Им стал швейцарский голкипер «Монпелье» Йонас Омлин, сообщает сайт клуба.
С 29-летним вратарем подписано соглашение до лета 2027 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции вратарь провел 14 матчей, пропустил 26 голов и три поединка отыграл на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования