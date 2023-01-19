«Боруссия» из Менхенгладбаха подписала вратаря «Монпелье» на замену Зоммеру

«Боруссия» из Менхенгладбаха оперативно нашла замену голкиперу Янну Зоммеру, который ушел в «Баварию». Им стал швейцарский голкипер «Монпелье» Йонас Омлин, сообщает сайт клуба.

С 29-летним вратарем подписано соглашение до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции вратарь провел 14 матчей, пропустил 26 голов и три поединка отыграл на ноль.