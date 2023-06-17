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Президент «Баварии» — об Эрнандесе: «Им интересуется «ПСЖ», но мы хотим сохранить Люка»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался об интересе «ПСЖ» к защитнику мюнхенцев Люке Эрнандесу.

«Люка — интересный для нас игрок. Он обладает отличным мастерством и большим сердцем. Я слышал, что им интересуется «ПСЖ», но мы хотим сохранить его. Посмотрим, что произойдет этим летом», — приводит слова Хайнера PSG Community.

Ранее информировалось, что Эрнандес сообщил руководству мюнхенцев, что хочет покинуть клуб этим летом.

27-летний француз выступает за «Баварию» с 2019 года, контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2022/23 Эрнандес провел 11 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: PSG Community
Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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