«Вольфсбург» расторг контракт с нападающим Крузе

«Вольфсбург» расторг контракт с нападающим Максом Крузе, сообщает сайт немецкого клуба.

«Мы честно обо всем поговорили и пришли к соглашению, что это будет лучшим решением. Желаем Максу всего наилучшего в будущем», — заявил спортивный директор клуба Марсель Шефер.

Контракт 34-летнего форварда с командой был рассчитан до лета 2023 года

В этом сезоне Крузе принял участие в 5 матчах бундеслиги, но не отметился результативными действиями.