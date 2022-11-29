«Бавария» согласовала условия контракта с Лаймером

«Бавария» согласовала переход полузащитника «Лейпцига» Конрада Лаймера.

По информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, на данный момент между игроком и клубом существует устная договоренность. 25-летний футболист присоединится к «Баварии» следующим летом. Они подпишет долгосрочный контракт как минимум до 2027 года.

Ранее сообщалось, что австриец отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу следующим летом.

В нынешнем сезоне бундеслиги Лаймер провел 4 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.