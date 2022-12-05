Вратарь Зоммер может заменить Де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер сборной Швейцарии и менхенгладбахской «Боруссии» Ян Зоммер перейдет в «Манчестер Юнайтед» и станет основным вратарем команды, сообщает Bild.

По информации издания, сделка состоится в зимнее трансферное окно, сам игрок уже дал согласие на переход. Действующее соглашение Зоммера с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года. Руководители команды готовы отпустить его зимой.

Контракт вратаря «МЮ» Давида Де Хеа также действует до лета 2023 года, однако, клуб не планирует продлевать соглашение с голкипером.

33-летний швейцарский вратарь выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб и пропустил 14 мячей. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.