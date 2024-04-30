Клаудиньо перестал создавать моменты, Тюкавин может стать лучшим игроком сезона. 10 тезисов о поражении «Зенита»

Максим Никитин разбирает победу «Динамо» над питерцами — 1:0.

«Динамо» и «Зенит» сыграли очень важный матч, в котором результат обретал огромную значимость с точки зрения интриги в борьбе за чемпионство. Еще пару туров назад после победы над «Краснодаром» казалось, что команда Семака решила все вопросы. Правда, в одной из предыдущих колонок я писал, что «быков» рано вычеркивать из претендентов на чемпионство, а после игры на «ВТБ Арене» в гонку серьезно включилось и «Динамо». Как это получилось? Мои 10 мыслей.

1. «Динамо» сыграло очень прагматично. В среднем динамовцы по турниру владеют мячом около 48 процентов времени, но в этот вечер бело-голубые снизили показатель на 10 пунктов. Получилось 38 процентов, что стало вторым худшим результатом сезона. Меньше было только в гостевом матче против «Зенита» на «Газпром Арене». Марцел сознательно отказался от мяча, потому что понимал: Питеру обязательно нужна победа, чтобы сохранить отрыв от преследователей. При этом у них этой весной в позиционной атаке все не очень хорошо. «Зенит» забил по одному «Оренбургу», «Крыльям» и «Балтике», а единственную уверенную победу одержал над «Уралом» (4:1), который обороняется хуже всех в лиге. Плюс сухие игры со «Спартаком» и «Рубином».

2. При этом план Лички все равно отдавал риском. «Динамо» в целом допускает очень много моментов в позиционной обороне. Это худшая команда лиги по допущенным ударам из штрафной и третья с конца по допущенным опасным моментам — xG. «Зенит» часто взрывал зоны за спинами Чавеса и Фомина. Плюс фланги обороны — давняя боль «Динамо». В этот вечер там сыграли Скопинцев и Маричаль, но оба ошибались. Маричаль — профильный центрбек — страдал из-за неповоротливости, а Скопинцев в целом обладает небольшим набором оборонительных навыков. Задача усиления флангов обороны — обязательная программа для руководства «Динамо» на лето, в которое ожидаются серьезные трансферы.

3. Но Вендел и Клаудиньо в этом сезоне в целом играют максимально инертно. Запомнился момент во втором тайме, когда Клаудиньо пытался оббежать оборону динамовцев стиле Joga Bonito, жонглируя мячом и подбрасывая над соперниками. Это классно для хайлайтов, но совсем ничтожно в плане атакующей конкретики. «Зенит» снова атаковал совершенно без идеи. Точнее, с идеей, которую все давно разгадали. Оборонительная конструкция Лички работала не без ошибок, но с прекрасной подстраховкой. Шикарный матч провели Бальбуэна и Лаксальт. А Фомин совершил гигантский объем беговой работы и заполнял зоны, даже если порой выдергивался из структуры.

4. Отдельно про Клаудиньо. Бразилец (хотя вообще-то уже давно россиянин) почему-то перестал активно двигаться вперед. Его свободная позиция и визуально, и статистически опустилась вглубь, но кроме него в атаке доводить моменты до логического завершения некому. Поэтому владение «Зенита» в финальной трети выглядит качественно, местами эффектно, но без главного результата, то есть без ключевой передачи в штрафную. Как итог: у Питера всего один удар в створ ворот (это единственный голевой момент в исполнении Кассьерры, который обезвредил Шунин). За два сезона это третий худший результат команды. До этого вообще без ударов в створ обходились в матче с «Ахматом» (август 2022-го) и в игре с «Динамо» в Кубке, датированной ноябрем 2023-го.

5. Нервозность «Зенита» иллюстрируется одним важным моментом. Дуглас Сантос ошибся в передаче на своей половине поля. Огромная редкость для него лично, но она продиктована общей формой команды из Санкт-Петербурга. Такого обычно не бывает.

6. Во втором тайме Личка понял, что этот «Зенит» вполне можно обыгрывать, поэтому снова пошел на риск. Выход Бителло на позицию второго форварда вместо Чавеса («Динамо» перестроилось на 4-4-2) граничил с безумием, потому что оставлял центр поля из Фомина и Лаксальта на расправу Клаудиньо, Венделу и Барриосу. Но динамовский бразилец ворвался в игру с такой энергией, что стало ясно: это лучшее решение Лички за время работы в клубе. Бителло не замечал центр поля Семака и продвигал мяч всеми возможными способами. Особенно ему удавались длинные проходы под давлением. Бителло — король второго тайма.

Муми Нгамале (в центре).

7. Пожалуй, нельзя промолчать о Нгамале. Камерунец во втором тайме качественно сохранял мяч и раздергивал оборону «Зенита» во всех проекциях. С его скоростью и футбольным интеллектом не справлялись. Муми грамотно выбирал моменты для рывка и для сохранения мяча, придавал глубину и скорость динамовской атаке.

8. Вообще говоря, «Динамо» справилось с «Зенитом» еще и из-за великолепной ширины состава, где действительно есть ресурсы для усиления игры. Проблема «Зенита» — огромная разница в качестве между стартовым составом и скамейкой. У «Динамо» в этом смысле все гораздо ровнее. Замена Бителло — тому сочное подтверждение.

9. Удивительно, насколько футбол местами справедлив. И я здесь о Тюкавине. Константин не уставал искать моменты и нашел один, который реализовал. Вообще говоря, для такой игры нужны огромные яйца, которые у Тюкавина, в фигуральном выражении, имеются. Потому что 75 минут искать момент в таком матче и хладнокровно его использовать — дело исключительного форварда. Перед началом сезона я писал, что Тюкавин — лучший форвард РПЛ. И он это доказал. Возможно, Константин вообще претендует на звание лучшего игрока этого чемпионата. Удар, скорость, открывание, борьба, концентрация. У него есть все качества, которые — что важно — он умеет использовать. И его гол — именно справедливость.

10. «Динамо» серьезно включилось в гонку за золото. Впереди — неплохой календарь: «Сочи» и «Крылья» — дома, «Балтика» и «Краснодар» — на выезде. Сказать, что эти матчи ничего не решат, точно нельзя, а игра в Краснодаре в последнем туре может оказаться чемпионской. Для такого расклада нужно прыгнуть немного выше головы по стабильности, это правда. Но если не сейчас, то когда? «Быки» поменяли тренера и не очень гладко возвращаются к проверенной философии, а «Зенит» хромает на обе ноги. «Динамо» может стать чемпионом. Такова реальность.