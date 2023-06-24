Защитник «Аякса» Тимбер предпочитает «Баварии» переход в «Арсенал»

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер хочет продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, 22-летний голландец мечтает о переходе в «Арсенал», поэтому лондонский клуб остается его приоритетным вариантом. Он менее заинтересован в переходе в «Баварию», которая также претендует на защитника.

В прошедшем сезоне Тимбер провел 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.