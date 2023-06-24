Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Таблица
Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 15:50

Защитник «Аякса» Тимбер предпочитает «Баварии» переход в «Арсенал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Аякса» Юрриен Тимбер хочет продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает De Telegraaf.

По информации источника, 22-летний голландец мечтает о переходе в «Арсенал», поэтому лондонский клуб остается его приоритетным вариантом. Он менее заинтересован в переходе в «Баварию», которая также претендует на защитника.

В прошедшем сезоне Тимбер провел 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аякс
ФК Бавария
0
Читайте также
Малыхин нокаутировал Буллара и стал двойным чемпионом ONE
«Челси» подозревают в нарушении финансового фейр-плей с помощью Саудовской Аравии
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Путин провел телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана
В Ростове-на-Дону возобновили движение транспорта по центральной улице
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Чемпионат Нидерландов: обзор всех матчей 28-го тура
Адвокат - Слуцкий: пока 1:1
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» подписал полузащитника «Ромы» Тахировича