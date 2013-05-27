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Италия

27 мая 2013, 10:26

Болельщики "Ромы" закидали камнями и яйцами автобус с игроками

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Около двухсот болельщиков "Ромы", недовольных положением дел в команде, встретили клубный автобус на спортивной базе команды нелицеприятными скандированиями в адрес руководства, сообщает La Gazzetta dello Sport. Кроме того, автобус, в котором находились форвард Маттиа Дестро, а также защитники Николас Бурдиссо и Панайотис Тахцидис, забросали яйцами и камнями, в результате чего было разбито стекло. Напомним, вчера "Рома" проиграла в финале Кубка Италии принципиальному сопернику "Лацио" (0:1).

ФК Рома
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