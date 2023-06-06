«Аталанта» объявила, что Гасперини останется главным тренером

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продолжит работу в итальянском клубе, сообщает пресс-служба бергамасков.

«После встречи на высшем уровне, состоявшейся 6 июня, стороны пришли к полному и удовлетворительному соглашению, чтобы вместе продолжить путь, начатый семь лет назад и облагороженный отличными результатами. Весь клуб желают Гасперини хорошей работы!» — говорится в заявлении клуба.

Срок контракта не сообщается, но, по информации СМИ, соглашение рассчитано до 2025 года. 65-летний специалист возглавляет клуб с 2016 года.

В минувшем сезоне «Аталанта» заняла шестое место в серии А и выступит в Лиге Европы.