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Италия

Сегодня, 20:32

Балотелли ответил на критику со стороны Ибрагимовича, выложив фото с кубком Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марио Балотелли.
Фото Reuters
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил на критику со стороны экс-игрока «Милана» Златана Ибрагимовича.

15 октября Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что Балотелли упустил все шансы воспользоваться своим талантом.

В ответ 33-летний итальянец выложил в соцсетях фотографию с кубком Лиги чемпионов и тегнул аккаунт Ибрагимовича.

Балотелли выиграл главный еврокубковый трофей в сезоне-2009/10, когда выступал за «Интер». Ибрагимович ни разу в карьере не становился победителем Лиги чемпионов.

Златан Ибрагимович
Марио Балотелли
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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