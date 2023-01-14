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Италия

Сегодня, 02:55

Данило: «Ювентус» не может позволить себе думать о скудетто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Данило после поражения от «Наполи» (1:5) в матче 18-го тура чемпионата Италии отметил, что его команда сейчас не может думать о победе в турнире.

«Мы не можем позволить себе думать о скудетто, так как этот вопрос не решится до июня. «Ювентус» всегда должен стремиться к скудетто, но сейчас мы должны сосредоточиться на текущем моменте и вернуться на правильный путь», — цитирует Football Italia Данило.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.

Данило Луис да Силва (Данило)
Футбол
ФК Ювентус
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