Ди Мария оценил свое состояние для продолжения профессиональной карьеры

Аргентинский футболист Анхель Ди Мария рассказал, что думает о своем будущем.

«Моя жизнь всегда была такой — я никогда не ходил пешком. И сейчас мне 35, но я хочу бегать так, как будто мне 20. Тело не реагирует, как раньше, но в голове со мной все в порядке. Думаю, что травмы у меня случались из-за того, что я не мог себя контролировать. Моя голова всегда мчит вперед, а тело находится на пределе», — цитирует Ди Марию zerozero.

6 июня полузащитник объявил об уходе из «Ювентуса». Ди Мария выступал за клуб с 2022 года.

В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.