Генрих Мхитарян поделился эмоциями от победного матча «Интера» против «Удинезе»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян остался доволен результатом матча 23-го тура серии А против «Удинезе» (3:1). В этой встрече футболист отметился голом.

«Нам важно было одержать победу и наилучшим образом настроиться на матч с «Порту». Матч оказался непростым, но мы выиграли, и я очень доволен. Боролись до самого конца игры. Мы проделали отличную работу. Мы показали, что с нами не стоит шутить», — цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

После этого матча «Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками — на девятой строчке.