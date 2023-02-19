0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:58

Генрих Мхитарян поделился эмоциями от победного матча «Интера» против «Удинезе»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян остался доволен результатом матча 23-го тура серии А против «Удинезе» (3:1). В этой встрече футболист отметился голом.

«Нам важно было одержать победу и наилучшим образом настроиться на матч с «Порту». Матч оказался непростым, но мы выиграли, и я очень доволен. Боролись до самого конца игры. Мы проделали отличную работу. Мы показали, что с нами не стоит шутить», — цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

После этого матча «Интер» с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков. «Удинезе» с 30 очками — на девятой строчке.

Генрих Мхитарян
ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Станкович оценил игру «Сампдории» против «Болоньи»