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Италия

Сегодня, 07:32

Моуринью: «Кубок Италии — худший кубок в Европе, он не защищает маленькие команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал формат Кубка Италии.

«Во-первых, я хотел бы выиграть Кубок Италии. Я выиграл его однажды, играя против «Ромы», я хотел бы выиграть его, играя с «Ромой» в Риме. Я думаю, что это худший кубок в Европе, он не защищает маленькие команды. Это не шоу, я говорю, например, о «Торино», которые побеждают на поле чемпионов Италии — «Милан», а затем им приходится играть следующий матч на выбывание вдали от дома. Я не понимаю эту структуру Кубка. «Торино» выиграл у итальянских чемпионов, они вошли в историю в 1/8 финала — и должны играть на выезде. Где красота Кубка Италии?» — приводит слова Моуринью Football Italia.

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» переиграла «Дженоа» (1:0). В четвертьфинале команда Моуринью встретится с победителем матча «Наполи» — «Кремонезе», который состоится 17 января.

«Торино» в 1/4 финала турнира сыграет на выезде с «Фиорентиной». Матч пройдет 1 февраля.

ФК Рома
ФК Торино
Жозе Моуринью
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